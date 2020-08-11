На экранах федерального телевидения ждут талантливых детей со всей России!

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«Марафон талантов» дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных концертных площадках страны и на телевидении. В проекте создаются социальные лифты для многодетных семей, и это дает возможность талантливым детям стать профессионалами, попасть на большую сцену и в киноиндустрию.Конкурс проходит уже 6 лет, с каждым годом к участию присоединяются участники из разных регионов России. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводится в дистанционном формате, онлайн.Участники конкурса присылают на конкурс видеоролики, в которых демонстрируют свои таланты в четырех номинациях (вокал, хореография, разговорный жанр, народный марафон). Победители конкурса примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери, который планируется к показу на одном из федеральных телеканалов в ноябре 2020 года.Во время проекта талантливые дети России примут участие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, а главное — уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов.Подробная информация о проекте и анкета участника размещена на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon.Мы ищем талантливых ребят со всей нашей необъятной Родины!Подав заявку на Отборочный тур, ты получишь:- оценку своего творчества от именитых членов жюри, среди которых профессионалы мира шоу-бизнеса, заслуженные и народные артисты, звезды эстрады, театра и кино;- возможность оказаться на экранах федерального телевидения;- именной сертификат от звезды;- новые знания и навыки, развитие мастерства и таланта.Победители будут определяться осенью 2020 года.