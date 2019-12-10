На Красной Глинке в Самаре покажут историческую реконструкцию и танцевальные традиции

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14 декабря в ДК «Чайка» пройдет мероприятие, посвящённое 145-й годовщине со дня основания 189-го пехотного Измаильского полка, который стоял в Самаре до начала Первой Мировой Войны (1914-1918гг.).В празднике примут участие творческие коллективы самарской региональной общественной организации «Белая Русь», фольклорный ансамбль чувашской песни «Хевель», клуб плясовой традиции «Карагод», народный хор русской песни «Волжские зори», театр русской песни «Волжская Русь» и народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар ен» («Самарский край»).Для всех гостей будут организованы интерактивные площадки:• Танцевально-игровая площадка с демонстрацией исторических бальных танцев начала XX века, а также традиционными русскими бытовыми танцами. Проведение различных игр, посвященных празднику зимнего солнцестояния. Принять участие в танцевально-игровой части сможет каждый желающий;• Фотозона, где каждый сможет примерить на себя форму солдата Русской Императорской армии или одежду крестьянина;• Выставка оригинальных документов, фотографий и вооружения 189 пехотного Измаильского полка;• Лекционная площадка расскажет об истории 189 пехотного Измаильского полка, показом частной коллекции подлинных вещей и фотоматериалов.Уникальность праздника состоит в интергации военно-исторической реконструкции и танцевальных традиций дореволюционной России, а также этнокультурных традиций различных народов, проживающих на территории Самарской области. Подобный проект в регионе проводится впервые и не имеет аналогов.14 декабря 2019 года – ДК «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21, Красная Глинка)Начало в 12.00,+0