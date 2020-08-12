Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с архитекторами вопрос реконструкции Самарского театра драмы

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Вопрос реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького обсудили на заседании Градостроительного совета, который провел Губернатор Дмитрий Азаров. Участие в совещании приняли руководители министерств, ведущих строительных организаций региона, архитекторы, ректоры вузов, общественники и депутаты.При разработке проекта реконструкции театра перед архитекторами была поставлена задача – не просто привести в порядок памятник архитектуры, а расширить его функциональные возможности, в том числе, путем создания дополнительной полноценной малой сцены для спектаклей.Автор проекта – главный архитектор ООО «Волга-трансстрой-проект» Дмитрий Орлов – предложил два варианта решения вопроса. Первый – оборудовать зал в подкровельном пространстве. Однако в этом случае площадь всего помещения получится небольшой, ограниченными станут и технические возможности. Получится, что малая сцена будет рядом с основной. Такая близость может привести к проблемам со звуком в том случае, если спектакли будут идти одновременно. Кроме того, для прохода зрителей придется задействовать служебный вход в театр, а это не вполне удобно.Во втором случае предлагается разместить малый зал на минусовом этаже со стороны сквера им. Пушкина. Тогда обе площадки станут взаимозаменяемыми, поскольку пространство позволит их сделать одинаковыми как по размеру, так и функционалу. При необходимости можно будет переносить спектакли из одного зала в другой – без надобности создавать дополнительные декорации или сценографию. При этом понадобится отдельный вход. Однако капитальное строительство на территории охранной зоны объекта культурного наследия возможно только в случае восстановления существовавших ранее построек.«И здесь нам повезло, – отметил Дмитрий Орлов. – Именно там, где нужно построить новую сцену, существовала застройка, которая имеет собственную историческую ценность, а также привлекательный и интересный внешний вид. Речь идет о Пушкинских павильонах, которые сгорели во время Великой Отечественной войны».В ходе обсуждения вариантов размещения малой сцены эксперты, члены Градсовета высказались в пользу второго варианта с размещением ее под зданием, однако выступили с рядом предложений. Почетный архитектор России Леонид Кудеров заметил: «Мы как эксперты обратили внимание на то, что объемно-планировочное решение должно быть выполнено как-то по-другому. Есть приемы, те же световые карманы или еще что-нибудь. Люди привыкли входить в театр по парадной лестнице».Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников напомнил, что раньше он был сторонником размещения малой сцены в чердачном помещении: «Но переломным моментом стало решение двух вопросов. Во-первых, предусмотрели гримерные в случае размещения малой сцены в подземной части. А главное, у нас появилась возможность восстановить Пушкинские павильоны, сделать достойный вход с хорошим вестибюлем».Главный режиссер Самарского академического театра драмы Валерий Гришко поблагодарил авторов проекта за то, что предложения руководства и трупы учреждения были услышаны. Сравнивая варианты строительства малой сцены, он отметил: «Плюсов у первого варианта практически нет, кроме того, что зрителям надо идти вверх, а не вниз. Во втором варианте минус только один, что нужно спускаться вниз. Но самое главное, – это то, чем встретят зрителей на малой сцене театра».Участники Градсовета обсудили и то, какие изменения может претерпеть при реконструкции внешний облик театра. По проекту предполагается вернуть зданию тот вид, который оно имело в 1888 году, раскрыть исторические фасады, расчистив слои краски и добавив утраченные элементы. Та часть, которая была пристроена к театру в 1967 году, останется в том виде, в котором была выполнена. Однако к этому вопросу также вернутся при последующем рассмотрении проекта реконструкции.Подводя итоги обсуждения, Дмитрий Азаров отметил, что все предложения участников Совета очень важны и при проектировании архитекторы должны их учитывать, сообщает пресс-служба облправительства.«Вопрос по реконструкции театра – совсем непростой. Все участники заседания склоняются ко второму варианту проекта, но считаю очень важным учесть те заключения, с которыми выступили эксперты, – резюмировал Губернатор. – Мы внимательно, конструктивно, содержательно, профессионально обсудили все вопросы, приняли соответствующие решения. Скажу честно, я доволен заседанием Градсовета. Это во многом было предопределено качественной подготовкой».