Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА
24 августа 2019 09:39
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Сегодня, 24 августа в Самаре уже в 15-ый раз пройдёт Фестиваль цветов «Цветущая Самара». В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада.
Фестиваль цветов объединит в себе сразу несколько форматов и локации, а именно, главные события фестиваля пройдут на пешеходной улице Куйбышева, в Струковском саду и на набережной реки Волга от Вилоновского спуска до улицы Льва Толстого.
Карнавальное шествие стартует в 13:00 от площади Революции и проследует по пешеходной улице Куйбышева до Струковского сада. В составе карнавала 5 цветочных платформ, оформлены в тематике Года театра: «Вальс цветов» (к балету П.И.Чайковского «Щелкунчик»), «Жар- птица» (к балету И.Стравинского «Жар-птица»), «Вишневый сад» (к пьесе А.П.Чехова), «Золушка» (к сказке Ш.Перро), «Театральный оркестр» (музыкальные инструменты).
Цветочный парад также украсят 5 ретро-автомобилей и велосипедов. В карнавале примут участие хореографические коллективы и артисты шоу- театро, воспитанники образовательных учреждений и жители города.
В оформлении карнавальных платформ, автомобилей и объектов в Струковском саду примут участие лучшие российские и зарубежные флористы – всего 13 человек, в том числе специалисты из Венгрии, Польши, Эстонии, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы, Казани. В команде фестиваля – и многие самарские флористы, возглавляет флористическую бригаду известный самарский флорист Никита Дементьев.
После того, как карнавальное шествие дойдет до Струковского сада, цветочные платформы развернутся и займут места на улице Куйбышева от площади Революции до улицы Шостаковича. С 15 до 19 часов у каждой платформы пройдут творческие музыкальные, литературные и театрализованные программы.
С 14:00 откроет свои двери Струковский сад, где будет украшено более 30 тематических площадок, посвященных истории старинного парка. В Струковском саду до позднего вечера всех гостей фестиваля ждут оригинальные фотозоны и тематические цветочные локации, выставки, творческие программы.
Выставка «Из истории Струковского сада» - воспоминания, заметки, стихи и художественная проза о Струковском саде. Этот проект подготовлен вместе с известным самарским краеведом, доктором филологии, профессором Михаилом Перепелкиным. В контенте – исторические фотографии и открытки, удивительные факты из истории сада, многие из которых неизвестны большинству горожан.
«У грота». Эта территория отсылает нас к истории визита в садимператора Александра Второго.
«Городская усадьба» («Абажуры») – площадка, посвященная городским усадьбам, располагавшимся вдоль Волги: флористические инсталляции, стилизованная дачная мебель, фотозоны.
«Самара купеческая» – это фуд-корт «Чайная», фотозона «Самовар», флористические инсталляции на склоне. Оформляется в стиле «чайных заведений», популярных в конце 18- начале 19 вв.
«Театральная» – ландшафтная композиция у стелы Максима Горького, посвященная Году театра. Эту тему поддерживают инсталляции, подготовленные муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз» - «Лира», «Арфа», «Театральный занавес».
«Стиляги» – площадка с флористическими инсталляциями и творческими программами, посвященная существовавшему в конце 50-х – начале 60-х месту встреч модной молодежи в Струковском саду.
«Цирк-шапито» - интерактивная площадка, зона детской анимации с выступлениями цирковых коллективов. Центром площадки станет цветочная инсталляция и фотозона «Слон».
«Дачники» – площадка марки «Леруа Мерлен». Стилистические мотивы 60- х – 70-х. Зона включает в себя выставочную площадку, зону мастерклассов (проводят специалисты Леруа), лаунж -зону, цветочную инсталляцию и фотозону «Старый автомобиль».
«Волжанка» – флористические инсталляции, представляющей лицо прекрасной девушки-волжанки в венке из живых цветов. «Фото в картине» – двухчастная фотозона: задний план – фон (постер картины из собрания Самарского областного художественного музея) с псевдообъемными элементами.
«Галантерейный ряд» - выставка эксклюзивных изделий Галереи кружева Маргариты Бортниковой, показ флористических шляп и зонтиков, продажа «щепетильного товара» с лотков (изделия прикладников, сувенирнаяпродукция).
«Сенсорный сад» – площадка, продолжающая традиции Струковского сада как общедоступного общественного пространства. Включает в себя зону с различными по фактурам природными материалами, стеллажи с ароматическими растениями, растениями с различной фактурой листвы.
«Оранжерея» – выставочная площадка Садового центра Веры Глуховой. Пространство, на котором выставлены различные группы растений (цветущие многолетники, хвойные культуры, растения для дома и сада), проводятся консультации специалистов питомника. В составе площадки также работает фотозона «Старая Самара», в которой можно сделать «винтажное» постановочное фото на фоне исторического самарского пейзажа.
Световые инсталляции «Солнечная поляна» – фотозона с ростовыми цветами и световыми инсталляциями.
«Флористика для всех» – зона мастер-классов для детей и взрослых от специалистов Ботанического сада и станции юннатов.
«Свадебная беседка» – ротонда, расположенная на территории сада, одно из любимых мест для свадебных фотосессий самарских молодоженов. Беседка оформляется живыми цветами, вечером работает подсветка.
«Аллея Мастеров» - ярмарка- продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции связанной с тематикой фестиваля. Несколько площадок подготовлены в партнерстве с садовыми и ландшафтными центрами «Зеленая страна», «Грин-парк», «Эко-консалт», «Единство». Думается, что все ландшафтное и флористическое сообщество Самары объединилось, чтобы показать самарцам удивительный и прекрасный мир цветов и живых растений.
Работа многих площадок будет сопровождаться интерактивными и музыкально-танцевальными программами, подготовлено много интересных мастер-классов для всей семьи.
Основные творческие программы запланированы на 2-х площадках. На Летней эстраде (открытая сцена) – в дневное время пройдет конкурс детских «цветочных» костюмов и концерт детских коллективов.
Продолжит программу выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Вечером гостей фестиваля ждет программа «Кинотеатр «Биоскоп», созданная совместно с киноклубом «Ракурс» - рассказ о синематографе начала 20-го века, показ лент немого кино в сопровождении пианиста – «тапера». Завершит работу открытой эстрады музыкальная программа «Танцплощадка» - она напомнит нам о популярной в конце прошлого века танцевальной диско-площадке, работавшей в Струковском саду.
В Летнем театре пройдут конкурсы флористов с презентацией собранных букетов в тематике фестиваля (императорский, дворянский, купеческий и т.д.).
В 16.30 в Летнем театре – творческая встреча с Александром Васильевым. Знаменитый историк моды расскажет нам о Flowers fashion, тема его лекции так и называется - «Цветы и мода». Тему первого исполнения вальса «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова поддержит выступление наших гостей - Нижегородского губернского оркестра. Завершит вечер концерт «Цветочный джем» с участием джазовых музыкантов Самары и американского исполнителя Квентина Мура (США).
Еще одно интересное событие этого дня – концерт «Басы на балконе». Напомним, что в сентябре 2019 года исполнится 110 лет со времени последнего приезда в Самару великого русского баса Федора Шаляпина. В 1909-м певец дал единственный концерт в местном театре-цирке "Олимп". Жила звезда мировой оперы в люксовом номере гостиницы "Гранд-отель" на улице Дворянской (сейчас гостиница «Бристоль-Жигули» на Куйбышева).
Есть легенда, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера. Команда проекта «Модерн в облаках» решила оживить самарскую легенду. Во время Фестиваля цветов 24 августа с 20 до 21 с балкона номера «Шаляпин» прозвучат песни и арии из репертуара Федора Шаляпина в исполнении трех басов. В концерте примут участие ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии.
На набережной расположена третья локация фестиваля – выставка- продажа зеленых насаждений и товаров садоводства (разместится от улицы Льва Толстого до Вилоновской). На ярмарке будут представлены клубы цветоводов, коллекционеры комнатных растений со всего региона, будет организована продажа саженцев и рассады. Также более 200 мастеров декоративно-прикладного творчества уже подали заявки на участие в ярмарке мастеров.
Завершится фестиваль цветов в 22 часа фейерверком с акватории Волги в районе Красноармейского спуска.
Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет ограничено движения транспорта: - с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по улице Куйбышева от улицы Пионерской до улицы Венцека; - с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по улице Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.
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Комментарии
Социум
24 августа 2019 11:55
В них участвовали ребята из профильной военно-спортивной смены. Социум
101
23 августа 2019 20:07
В соревнованиях примут участие 1351 молодой профессионал из 63 стран мира. Социум
284
23 августа 2019 19:23
Мобильные платформы станут изюминкой карнавального парада на пешеходной улице Куйбышева, который стартует в эту субботу в 13:00 от площади Революции. Социум
421
Здравоохранение
24 августа 2019 13:07
Это не Самарская область. Здравоохранение
91
24 августа 2019 12:32
При этом возбудителей патогенной микрофлоры там не обнаружено. Здравоохранение
143
24 августа 2019 09:58
Среди них - хождение в туалет с гаджетами. Здравоохранение
141
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В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада. Культура
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