Ежегодный оперный фестиваль в Самаре пройдет с 17 по 27 апреля
15 апреля 2019 11:44
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Программа фестиваля включает три оперы на итальянском языке и одну на русском; три серьезные и одну комическую; три оперы в сценическом исполнении и одну – в концертном.
А всего в программе четыре оперы и завершающий гала-концерт.
В афише – имена всемирно известных композиторов. Напротив них – имена исполнителей: те, что уже знамениты, и те, которые стоят того, чтобы их запомнили.
Кроме того, в дни фестиваля пройдет презентация книги «Как смотреть оперу» – сборника эссе, составленного оперными критиками Алексеем Париным и Аей Макаровой при участии завлита САТОБ Екатерины Бабуриной.
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