Детская центральная музыкальная школа г.о. Самара отмечает 110 лет со дня основания

107

16 апреля в 17:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится праздничный концерт, посвященный празднованию 110-летия Детской центральной музыкальной школы г.о. Самара и 110-летия со дня основания детского музыкального образования в Самарской губернии.Детская центральная музыкальная школа является обладателем таких званий, как «Школа – центр патриотического воспитания детей и высокой педагогической культуры», «Лидер Самарского образования», «Школа профессиональной карьеры». В 2010 году музыкальная школа была награждена почетным знаком и медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ» коллегии российского государственного историко-культурного центра при правительстве России, является победителем Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 2013 года в номинации «Лучшая музыкальная школа». В 2018 году школа стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», проводимого Министерством культуры РФ.На базе Детской центральной музыкальной школы, с 1989 года возглавляемой заслуженным работником культуры РФ Ириной Кузнецовой, проходят некоторые мероприятия Детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета, Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Созвездие Жигулей», региональный конкурс «Маэстро XXI века», репетиторий Международного конкурса молодых музыкантов им. Д. Кабалевского.За последние три года обучающиеся школы приняли участие в 190 конкурсах, получили 710 наград, из них на 122 международных конкурсах – 379 наград, на 25 всероссийских – 101 награду, 10 межрегиональных – 26 наград, 27 региональных – 177 наград, 6 городских – 27 наград.