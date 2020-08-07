Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения

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В Самарской области с 5 августа разрешена работа кинотеатров. Соответствующее постановление о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, подписал губернатор Дмитрий Азаров. При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.В кинотеатре «AMBAR CINEMA» первый киносеанс пройдет уже сегодня во второй половине дня. Администрация ТК «Амбар» и представители одноименного кинотеатра рассказали, что обработку помещений и поверхностей планируется проводить после каждого сеанса, а уборка в зоне ожидания каждые 30 минут. Весь персонал обеспечен масками и перчатками, и перед началом рабочего дня каждому из них измерят температуру.Рассадка в кинозалах поредеет, посетителей будут рассаживать через 2-3 кресла друг от друга. (не более 50 человек в одном кинозале). При этом работать будет 9 залов из 10.Кинотеатры не работали в Самарской области 27 марта. На стоимости билетов продолжительная приостановка работы никак не отразилась и билеты по — прежнему можно приобрести по цене от 130 рублей до 550 рублей (за диван на двоих).«Мягкий кинотеатр» в ТРК «Гудок» и «МегаСити» так же готов принять посетителей уже сегодня. Подробности о киносеансах можно будет узнать на сайте.Будут работать все семь кинозалов. Здесь помещения кинотеатра планируется дезинфицировать каждые 1,5-2 часа, а в кинозалах рассадка ориентирована на соблюдение социальной дистанции в 1,5 м.В кинотеатре «КАРО» в ТРК «Московский» посетителей ждут 8 августа. Здесь увеличат время между сеансами, чтобы тщательнее проводить дезинфекцию и будут готовы продавать онлайн даже продукцию бара.