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Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения

7 августа 2020 09:10
237
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек. 

В Самарской области с 5 августа разрешена работа кинотеатров. Соответствующее постановление о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, подписал губернатор Дмитрий Азаров. При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.

В кинотеатре «AMBAR CINEMA» первый киносеанс пройдет уже сегодня во второй половине дня. Администрация ТК «Амбар» и представители одноименного кинотеатра рассказали, что обработку помещений и поверхностей планируется проводить после каждого сеанса, а уборка в зоне ожидания каждые 30 минут. Весь персонал обеспечен масками и перчатками, и перед началом рабочего дня каждому из них измерят температуру.

Рассадка в кинозалах поредеет, посетителей будут рассаживать через 2-3 кресла друг от друга. (не более 50 человек в одном кинозале). При этом работать будет 9 залов из 10.

Кинотеатры не работали в Самарской области 27 марта. На стоимости билетов продолжительная приостановка работы никак не отразилась и билеты по — прежнему можно приобрести по цене от 130 рублей до 550 рублей (за диван на двоих).

«Мягкий кинотеатр» в ТРК «Гудок» и «МегаСити» так же готов принять посетителей уже сегодня. Подробности о киносеансах можно будет узнать на сайте.

Будут работать все семь кинозалов. Здесь помещения кинотеатра планируется дезинфицировать каждые 1,5-2 часа, а в кинозалах рассадка ориентирована на соблюдение социальной дистанции в 1,5 м.

В кинотеатре «КАРО» в ТРК «Московский» посетителей ждут 8 августа. Здесь увеличат время между сеансами, чтобы тщательнее проводить дезинфекцию и будут готовы продавать онлайн даже продукцию бара.
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Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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