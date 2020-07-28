«Большие разборки» для подростков Самары устроит Живая классика

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Профессиональные конфликтологи разберут острые моменты из произведений классической и современной литературы, покажут подросткам оптимальные варианты развития ситуации, какой бы сложной и безвыходной она ни казалась герою и читателю.В августе еженедельно будет публиковаться разбор конфликтных ситуаций по одному из произведений, которое выбрали сами подростками. Подача материала в легком, понятном стиле без пренебрежения к деталям и без упрощения ситуации. Наш девиз - говорить открыто и честно.По итогам разбора книги, пользователям предлагается вступить в "живые" дебаты в формате видео-встречи с конфликтологом и подискутировать о целесообразности того или иного варианта развития событий предложенного экспертом.Участники смогут задать вопросы, высказать своё мнение и обсудить заинтересовавшие моменты с экспертом и аудиторией проекта.Проект «Большие разборки» - это возможность в увлекательной форме рассказать подросткам, как вдумчивое и спокойное отношение к ситуации может изменить её ход.Вместе с остросюжетной линией конфликта, неожиданными для подростков выводами о поступках героев, мы также обращаем внимание аудитории на ценность книг, формируем литературный вкус и полезную привычку думать, учиться на ошибках и опыте героев и анализировать собственные поступки.Безвыходных ситуаций не бывает и каждый в силах повлиять на ход собственной истории.Проект реализуется в соцсетях Фонда «Живая Классика» и партнеров.https://vk.com/young_readers, https://m.vk.com/minprosvet