5 июня состоится награждение победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена»

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(пл. Куйбышева, 1) в рамках третьего концерта Международного фестиваля «Денис Мацуев и друзья» состоится. Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист РоссииМежрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И.Н.Вороновой реализует долгосрочный проект «Новые имена России»,отмеченный в 2018 году Грантом Президента Российской Федерации.География проекта охватывает 17 регионов России, в 2019 году к его реализации присоединилась Самарская область. В апреле эксперты Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой провели отбор на соискание стипендии фонда в рамках проекта «Новые имена России». Участниками проекта стали талантливые дети – музыканты и художники – от 6 до 18 лет из Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля.По итогам конкурсного отбора стипендию в размере 10000 рублей и приглашение на XXVII Международную летнюю творческую школу в г. Суздаль получают:Данилов Глеб (изобразительное искусство) – обучающийся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Марка Шагала» городского округа Тольятти;Пирогова Полина (скрипка) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района»городского округа Тольятти;Белозерова Татьяна (фортепиано) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств имениМ.А.Балакирева» городского округа Тольятти;Караулов Дмитрий (баян) – обучающийся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школа искусств «Лицей искусств» городского округа Тольятти;Чернова Екатерина (баян) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имениА.И.Островского» городского округа Сызрань.***С 3 по 5 июня в Самаре впервые проходит Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья». В рамках программы фестиваля звучит классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Д. Мацуева и признанных мастеров мирового уровня. Также фестиваль знакомит слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов.На заключительном концерте фестиваля будет исполнена программа «И классика, и джаз»: Денис Мацуев (фортепияно), Шенда Рулл (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Айдар Гайнуллин (Баян.) Аркадий Шилклопер (валторна) и победители ТВ-конкурса “Синяя птица”. Даниил Гулевич(ударные), Анастасия Тюрина (Балалайка), Софья Тюрина (Саксофон), передает пресс-служба облправительства.