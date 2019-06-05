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5 июня состоится награждение победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена»

5 июня 2019 14:59
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Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.
5 июня в 19:00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) в рамках третьего концерта Международного фестиваля «Денис Мацуев и друзья» состоится награждение победителей конкурсного отбора Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена» имени И.Н. Воронцовой. Вручать награды талантливым детям будет президент фонда, народный артист России Денис Мацуев.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И.Н.Вороновой реализует долгосрочный проект «Новые имена России»,
отмеченный в 2018 году Грантом Президента Российской Федерации.

География проекта охватывает 17 регионов России, в 2019 году к его реализации присоединилась Самарская область. В апреле эксперты Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой провели отбор на соискание стипендии фонда в рамках проекта «Новые имена России». Участниками проекта стали талантливые дети – музыканты и художники – от 6 до 18 лет из Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля.

По итогам конкурсного отбора стипендию в размере 10000 рублей и приглашение на XXVII Международную летнюю творческую школу в г. Суздаль получают:

Данилов Глеб (изобразительное искусство) – обучающийся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени Марка Шагала» городского округа Тольятти;
Пирогова Полина (скрипка) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района»
городского округа Тольятти;
Белозерова Татьяна (фортепиано) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств имени
М.А.Балакирева» городского округа Тольятти;
Караулов Дмитрий (баян) – обучающийся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школа искусств «Лицей искусств» городского округа Тольятти;
Чернова Екатерина (баян) – обучающаяся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени
А.И.Островского» городского округа Сызрань.

***
С 3 по 5 июня в Самаре впервые проходит Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья». В рамках программы фестиваля звучит классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Д. Мацуева и признанных мастеров мирового уровня. Также фестиваль знакомит слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов.

На заключительном концерте фестиваля будет исполнена программа «И классика, и джаз»: Денис Мацуев (фортепияно), Шенда Рулл (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Айдар Гайнуллин (Баян.) Аркадий Шилклопер (валторна) и победители ТВ-конкурса “Синяя птица”. Даниил Гулевич
(ударные), Анастасия Тюрина (Балалайка), Софья Тюрина (Саксофон), передает пресс-служба облправительства. 
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