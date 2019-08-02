3 и 4 августа на Маяковском и Некрасовском спуске набережной в Самаре продолжатся танцевальные и музыкальные мероприятия

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3 августа на Некрасовском спуске в 18.00 начнет музыкальный субботний вечер ансамбль народной песни «Диковина» - молодой коллектив, исполняющий народные песни в современном звучании.В 19.00 зрители смогут принять участие в мастер-классе и увидеть выступление от «Школы летающих тарелок». «Школа летающих тарелок» - это коллектив, где учат играть на современных удивительных инструментах хэндпан и RAV Vast.Завершит субботний музыкальный вечер в 20.00 известная самарская группа «Тушь». Волжский закат и интуитивно понятная лирика ждут нас на этой площадке.В субботу на Маяковском спуске в 18.00 - выступление школы «ABADA-CAPOEIRA SAMARA» и Самарской областной федерации капоэйры.Капоэйра – это бразильское боевое искусство, сочетающее элементы ударной и бросковой техники, игры и танца. ABADÁ-CAPOEIRA – крупнейшая школа капоэйры в мире. В Самаре её филиал работает с 2006 года. Регулярно в Россию и Самару приезжают мастера из Бразилии, проводят семинары, фестивали, соревнования для спортсменов всех возрастов. Занятия позволяют развить физическую силу, гибкость тела, координацию, внимательность и чувство ритма.В 19.00 латиноамериканские ритмы представит танцевальная школа «Dance and Live».4 августа в 18.00 на Некрасовском спуске свою программу представит «Этнический центр Татьяны Елецкой» - романтичный концерт проекта «ALUNA». Зрители услышат звуки арфы, волшебное звучание хэндпана и ритмы кахона в исполнении Алексея Зулина, Татьяны Елецкой и Ирины Бекпергеновой.В 19.00 выступят «Барабаны «АШЕ» - барабанные ритмы, мастер-класс для зрителей, где каждый сможет почувствовать зажигательный ритм африканских барабанов.В 20.00 кавер-группа «River bend» исполнит хиты блюза.В воскресенье с 16.00 на Маяковском спуске пройдет заключительный этап фестиваля уличных танцев «Бруклин Фест» от танцевальной школы «Бруклин». Гости фестиваля - всемирно известный танцор Чеерито (Москва) и Златы Масло (Москва), МС Дудс (Пенза). На фестиваль приедут участники из Казани, Пензы, Тольятти, Сызрани, Уральска и Саранска, Ульяновска и Саратова. Целью фестиваля является создание площадки для культурного обмена и танцевального роста, приобщение молодежи к активному образу жизни, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци