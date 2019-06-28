Завершился отбор участников на первый Самарский региональный парафестиваль «Театр – Территория равных возможностей»

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В 2019 году впервые в Самарской области пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Вдохновителями проекта стали городская общественная организация Всероссийское Общество Инвалидов и театр «Самарская площадь». Поддержку фестивалю оказывает Правительство Самарской области.По словам заместителя председателя Правительства Александра Фетисова, идея проведения фестиваля сразу же получила одобрение Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Основная идея – в год Театра провести театральный парафестиваль, в котором примут участие инклюзивные театры Самарской области. Показать, что творчество инклюзивных театров - это не имитация обычного профессионального театра, это искусство. Презентовать их работы широкой публике. Предоставить артистам возможность стать частью единого театрального пространства региона. Тем более, что не нужно ничего придумывать и искусственно создавать. В нашем регионе достаточно интересных коллективов. Некоторые из них уже с именем, другим – нужна площадка для представления своих возможностей. Такую площадку предоставит парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»», - отметил Александр Фетисов на пресс-конференции, посвященной итогам отбора участников фестиваля.Всего на конкурс заявилось 30 коллективов из которых эксперты отобрали девять: театральный коллектив «Счастливый случай» (Самара), инклюзивный театр-студия «МиРок» (Самара), театр танца «Непохожие» (Самара), театральное объединение «Браво» (Самара), «Театр Без Границ» (Самара), театр-студия «Астерей» (Новокуйбышевск), театральный коллектив «В гостях у сказки» (Кинель), кружок кукольного театра «Буратино» (Отрадный), театральная студия «Нить Ариадны» (Тольятти).Экспертное жюри, в состав которого входят представители театрального сообщества: заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова, театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии «Самарского государственного института культуры» Эльвира Первова, руководствовалось очень высокими критериями оценки работ участников фестиваля.Артисты театров, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья, представят широкому зрителю спектакли разных жанров: драматические, невербальные и даже кукольные.«Все отобранные спектакли представляют собой готовый качественный продукт. В ближайшие пару месяцев при помощи художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева эти работы будут доведены до совершенства и осенью мы продемонстрируем их зрителю.Обычно, когда на сцене работают инвалиды, в зале тоже сидят одни инвалиды, получается такой междусобойчик, который не имеет выхода на широкого зрителя. А ведь оценка спектакля обычным театральным зрителем - это очень важно для тех, кто создает произведение искусства. А спектакль - это произведение искусства, - говорит директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. – Поэтому билеты на фестиваль, пусть и по символической цене, будут продаваться в кассе театра и мы очень рассчитываем, что посмотреть работы инклюзивных театров в Самаре придут обычные зрители, а не только группы поддержки самих артистов».Сейчас инклюзивным театрам сложно ломать стереотипы, сложившиеся вокруг их творчества. Руководитель театра танца «Непохожие» Екатерина Сизова рассказывает, каких усилий им стоило собрать зрителей на премьеру спектакля «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей» в феврале этого года. «Когда мы предлагали людям приходить на наш спектакль, часто слышали фразу: Но, у нас в организации нет инвалидов! Мы говорили, а с чего вы взяли, что мы приглашаем только инвалидов? - Но у вас же инвалиды! Приходилось долго убеждать и рассказывать. И единственное, чем нам удалось замотивировать людей прийти на наш спектакль, это интрига», - поделилась Екатерина Сизова.Как рассказала председатель оргкомитета фестиваля, председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль, фестиваль пройдет с 9 по 11 сентября. Каждый из трех фестивальных дней на сцене театра «Самарская площадь» будут представлено по три спектакля продолжительностью от 5 до 45 минут.12 сентября участников фестиваля ждет поездка на теплоходах в Ширяево, мастер-классы, арт-терапия, общение с выдающимися режиссерами и актерами, посещение музея им. Репина и творческий капустник.Все лауреаты парафестиваля получат не только признание зрителей, но и денежный приз на развитие театра. Призовой фонд будет распределен в равных долях на все девять коллективов.Организаторы планируют, что мероприятие станет для Самары ежегодным и, возможно, в следующем году расширит свою географию, сообщает пресс-служба облправительства. Возможное развитие лучших инклюзивных театров оргкомитет видит в их участии в межрегиональном фестивале «Волга театральная».Советник Главы г.о. Самара Тамара Камынина: «В конечном итоге мы хотели бы создать условия, при которых люди с ограниченными возможностями здоровья смогут раскрыть свой творческий потенциал, принимать активное участие в культурной жизни региона. Наша цель показать, что театр – это территория равных возможностей».