Завершается прием работ на VI-й Самарский кинофестиваль 70/30
30 июля 2019 13:21
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В 2019 году главный смотр самарского кино традиционно пройдет при поддержке Агентства социокультурных технологий Самарской области. Местом проведения станет Центр российской кинематографии «Художественный».
Гостей фестиваля ожидает показ короткометражных работ со всей России. Кроме того, заявки на участие пришли из пяти стран - Украины, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Испании. Традиционно главным событием киносмотра станет программа самарского кино «Сделано здесь», которая объединит работы независимых режиссеров нашего региона.
В рамках деловой программы Самарского кинофестиваля 70/30 представители киношкол и киностудий из Самары, Саратова, Уфы и Ульяновска поделятся кейсами развития регионального кино.
Оргкомитет Самарского кинофестиваля 70/30 напоминает, что до окончания приема заявок осталось менее двух недель!
Прием киноработ продлится до 12 августа 2019 года.
Оргкомитет ждет игровые, документальные, детские и игровые работы.
Заявки принимаются на почту Фестиваля: cinemafest7030@gmail.com. Ознакомиться с Положением Фестиваля, скачать заявку и узнать самые свежие новости Фестиваля вы можете на официальной странице http://vk.com/kino7030.
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