XIX Фестиваль классического балета им. А. Шелест пройдет в Самаре
11 октября 2019 10:46
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В октябре в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест «Планета Аллы Шелест». В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея: 100-летие со дня рождения великой балерины, давшей ему свое имя, и 25-летие самого форума, начало которому положил вечер в честь Аллы Яковлевны, прошедший на сцене театра 9 октября 1994 г. Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика отражает грани таланта Аллы Шелест, поддерживает и развивает традиции классического русского балета.
Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и создала целую галерею ярких образов в балетах классического наследия и постановках хореографов-современников. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета.
В этом году программа фестиваля включает семь мероприятий: шесть балетных спектаклей и завершающий гала-концерт с участием звезд мировой балетной сцены. Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». В свое время Алла Шелест блистала на ленинградской сцене, исполняя партию ханской жены Заремы, чья ревность стала причиной трагической развязки сюжета.
Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.
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