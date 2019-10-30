Выставка французского фотографа «Живые книги» приглашает самарцев

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Альянс Франсез Самара и Самарский литературный музей приглашают на выставку французского фотографа Жан-Марка Годеса «Живые книги», которая пройдет с 8 по 30 ноября в Литературном музее.Жан-Марк Годес – французский фотограф, который посвятил себя продвижению книги посредством фотографии. Его работы – это поэтическое воплощение воображаемых отношений между жизнью и книгой.Творчество фотографа находится на стыке искусства, фотографии, поэзии, литературы и даже театра. Жан-Марк Годес приглашает в своих выставках к размышлению о месте воображаемого в современном мире. По мнению Жан-Марка Годеса главным в его творчестве является на сама фотография, а момент встречи мира конкретной фотографии с воображением воспринимающего этот мир, преображающего его в своих мыслях. Не случайно многие из его фотографий, которые словно бы останавливают течение времени, стали источниками вдохновения для создания многочисленных письменных текстов. Его фотографии воспевают книгу и письменное творчество и настаивают на том, что взаимное обогащение происходит через разнообразие людей и культур.Создание мизансцен для художника - как съемка фильма: необходимы декорации, актеры люди и животные, репетиции и технические ассистенты… При подготовке каждой из работ Жан-Марк Годес исходит из идеи, которую он сначала изображает на бумаге. Далее он приступает к реализации проекта, который включает множество этапов: формирование команды, кастинг, определение места съемки, создание декораций, выбор костюмов, макияжа, света, репетиции… Завершается проект созданием фотографии. При этом фотограф не использует компьютерный монтаж.Жан-Марк Годес будет лично присутствовать на открытии выставки и в рамках встречи, которая пройдет в день открытия, расскажет о своем творческом подходе и особенностях воплощения своих идей в жизнь.Открытие выставки и встреча состоятся 8 ноября в 19.00 в Самарском литературном музее по адресу ул.Фрунзе, 155. Вход свободный!6+Выставка будет работать с 8 по 30 ноября 2019 года. Стоимость входа - 100 руб.В рамках выставки пройдет серия мероприятий:8 ноября 19.00 - открытие выставки и встреча с фотографом Жан-Марком Годесом.9 ноября с 11.00 до 12.30 – мастер-класс с фотографом Жан-Марком Годесом. Стоимость 350 руб. Необходима предварительная регистрация и оплата.9 ноября 13.00 – постановочное фото с участием самарцев для коллекции Жан-Марка Годеса. Необходима регистрация по тел. 270 85 13.16 ноября 11.00 – мастерская с Жюльет Карс «Поэзия и каллиграммы» (для изучающих французский язык с уровнем А1+, возраст 10+). Мастерская будет проходить с переводом на русский язык. Необходима регистрация по тел. 270 85 13. Вход 100 руб.30 ноября 17.00 – просмотр анимационного фильма «Картина» (Франция, режиссер Жан-Франсуа Лагиони, 1ч 16мин, на французском языке с русскими субтитрами) и обсуждение с носителем языка, 6+. Вход свободный!