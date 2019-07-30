Выставка «Великие Маковские» пройдет в Самаре

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1 августа в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки «Великие Маковские», посвященной творческой династии Маковских.Это первый в истории совместный выставочный проект четырех музеев Поволжья. Помимо Самарского областного художественного музея, в нём принимают участие ведущие музеи Поволжья – Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Нижегородский государственный и Ульяновский областной художественные музеи.Маковские – члены большой творческой семьи во главе с Егором Ивановичем Маковским (1802-1886). Он известен как коллекционер и страстный любитель искусства, один из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Трое сыновей – Константин, Владимир, Николай и дочь Александра стали художниками.На выставке в Мраморном зале Самарского художественного музея экспонируются живопись и графика трех наиболее известных представителей династии Маковских: Владимира, Константина и Александра, – всего 44 работы.Владимир Егорович Маковский (1846-1920) – один из крупнейших русских жанристов, автор портретов современников, последователь идей демократического реализма, продолжатель традиций художников П.А. Федотова и В.Г. Перова. Среди произведений 1870-х гг. на выставке можно увидеть эскизы к картинам «У острога», «Варят варенье», холсты «Получение пенсии», «Крестьянка в поле».На выставке представлены полотна, созданные на рубеже ХIХ – ХХ вв.В отечественном искусстве второй половины ХIХ – первого двадцатилетия ХХ века Маковские заняли свою особую территорию, их творческая деятельность охватывает большой временной промежуток, они не теряются на фоне своих современников. Русскую национальную тему они раскрыли с разных сторон, один – как всеми признанный, обстоятельный критический реалист, другой – как художник академического направления с уклоном в сферу салонной живописи, третий – как пленэрист, пейзажист, близкий отечественному импрессионизму.Выставка продлится до 29 сентября 2019 года.