Выставка «Из Франции с любовью» приглашает самарцев

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9 октября в «Альянс Франсез Самара» откроется выставка самарских фотографов Антона и Никиты Сенько.Портреты, сделанные ими, – это источники для изучения характеров, репортажные фото – возможность вновь пережить эмоции от уникальных культурных событий. Выставка «Из Франции с любовью» объединила любимые кадры из коллекции фотографий семьи Сенько, сделанных на мероприятиях с участием французских артистов в Самаре. Через целую палитру жанров выставка позволит не только познакомиться с современной французской культурой, но и ощутить все разнообразие чувств, подаренных французскими гостями самарскому зрителю.Открытие выставки состоится 9 октября в 18.00 в «Альянс Франсез Самара» по адресу: ул. Высоцкого, 10, 2-ой этаж. Выставка будет открыта в присутствии фотографов Антона и Никиты Сенько. Ее можно будет посетить до 15 февраля 2020 года. Вход свободный! По запросу проводятся экскурсии.Фотовыставка организована в рамках V Международного фестиваля «Французская осень» при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.