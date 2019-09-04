Выездной урок краеведения в селе Ширяево познакомит с историей Волжской Булгарии

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Самарская областная татарская национально-культурная автономия в 2019 году реализует культурно-исторический проект «Истоки. Булгарская цивилизация на Самарской Луке», который проводится на средства гранта Правительства Республики Татарстан.Интерес к этой заметной странице многонациональной истории Самарского края вызван тем, что на территории нашей области на сегодня выявлено около 100 памятников булгарской и золотоордынской эпохи (X – XV вв.). Большинство из них расположены на Самарской Луке. Крупнейшее и наиболее изученное городское поселение южной части Волжско-Камской Булгарии – Муромский городок – находится недалеко от Жигулевска. В 2012 году по инициативе и на средства культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» на левом берегу р. Волги у села Ширяево, на месте расположения таможенных пунктов на южных рубежах древнего государства предков современных татар, был установлен монумент «Летящий барс».Подобные мероприятия проводились и в прошлые годы. Особенностью нынешнего проекта состоит в том, что он будет проходить в год 30-летия начала работы общественности по изучению татарского историко-культурного наследия в Самарском крае. Первым значимым событием этой работы стало проведение 8 – 9 сентября 1989 года в Доме политического просвещения Куйбышевского обкома КПСС научной конференции «История и культура Волжско-Камской Булгарии». В ней приняла участие группа казанских ученых во главе с известным археологом, доктором исторических наук, профессором А.Х. Халиковым.Первым этапом реализации проекта станет выездной урок краеведения, который пройдет 7 сентября у памятника «Летящий барс» в селе Ширяево. Его участниками станут студенты, школьники, преподаватели, ученые самарских и казанских вузов, представители Правительства Самарской области, администраций городов Самары, Тольятти, Жигулевска и др. Кроме научно-познавательного блока, на фестивальной площадке пройдет концерт фольклорного ансамбля «Булгары» (г. Набережные Челны) и национальных творческих коллективов Самарской области.На втором этапе проекта планируется провести в сентябре - ноябре 2019 года конкурс среди студентов и учащихся школ Самары и сельских районов области на знание культуры и истории родного края. Победителей и лауреатов ждут памятные подарки.