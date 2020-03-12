Всероссийский конкурс "Культурный след" продолжает прием заявок идей новых достопримечательностей со всей страны

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Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» продолжает прием заявок идей новых достопримечательностей и арт-объектов в своём городе, посёлке, селе или деревне.Конкурс «Культурный след» был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное – оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своём городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей.Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к изучению истории своего города.До 1 апреля все желающие могут оставить на сайте www.kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая может появиться в его регионе. Далее необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.Члены жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов.