«Веснушка» объединит лучших студентов ссузов со всей Самарской области

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15 апреля в 17:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (Шостаковича, 7) пройдет гала-концерт фестиваля «Веснушка – 2019». В этот день назовут самый творческий ссуз области, а также наградят ценными призами лучших артистов фестиваля.Сюжет гала-концерта прост: весна, любовь и другие долгожданные события в жизни человека. Парень знакомится с девушкой, приглашает на свидание в театр, но опаздывает. Найти девушку в толпе не так уж просто: чтобы найти ее, придется изучить каждый закоулок – от буфета до сцены. Концерт объединит в себе 14 номеров, которые были выбраны из 245 представленных за все время фестиваля.География фестиваля в этом году расширилась: в нем приняли участие 25 ссузов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Богатого, Сергиевска, Кинеля, Сызрани, Чапаевска, Жигулёвска и сел Домашки, Обшаровки и Хворостянки. Также для студентов был организован отдельный конкурсный день, где молодые артисты смогли представить членам жюри творческие номера, которые не вошли в основной концерт ссуза, или номера из образовательных организаций, не участвующих в основной программе фестиваля. За все время фестиваля членами жюри больше сотни студентов были награждены дипломами и около 30 стали лауреатами.У участников гала-концерта есть возможность попасть на Всероссийскую студенческую весну: в этом году гала-концерт «Веснушки» будет оцениваться жюри Самарской областной студенческой весны, а это значит, что каждого номера есть шанс выйти на федеральный уровень. Также 5 номеров из ссузов попытают счастья на конкурсном дне Самарской областной студенческой весны.