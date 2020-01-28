Вечер вокальной и органной музыки “Дню влюблённых посвящается…” пройдет в Самаре

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Самарская кирха приглашает на Вечер вокальной и органной музыки, который состоится 14 февраля в 18.30.Любовь – является одной из основных тем, осмысляемых искусством, она пронизывает все человеческое существование и делает жизнь более красочной, более полной… Музыка любой эпохи – это, так или иначе, разговор о любви: к жизни, к Богу, к мечте, к Прекрасной даме, к человеку… – объект не так уж важен. Но именно любовь рождает мелодии, которые хочется петь, которые хочется играть…14 февраля в зале Самарской кирхи прозвучат старинные арии – о любви и не только, сонаты и пьесы для флейты и органа, органная музыка. В программе произведения А. Вивальди, А. Кальдара, Д. Букстехуде, А.М. Бонончини, Ф. Мендельсона, П. Локателли и др.Исполнители:лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано)доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта)доцент СГИК Анна Карпова (орган)Начало 14 февраля в 18.30 в зале Самарской кирхи (ул. Куйбышева, 115/117)!Информационные страницы в соц. сетях: vk.com/orgelkirha и www.facebook.com/kirhasamaraВход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)6+