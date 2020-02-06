В связи с повышенным спросом Самарский театр оперы и балета покажет сценическую кантату «Carmina Burana» еще раз

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В конце февраля на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа «Carmina Burana».В связи с повышенным зрительским спросом принято решение внести в репертуар еще один спектакль – 10 марта. Билеты уже в продаже.В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы.Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик – главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик – Марина Шапкина, художник-постановщик – главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьёва, художник по свету – Эмиль Авраменко, видеоконтент – Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель постановки – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.