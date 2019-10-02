В самарском театре оперы и балета состоялось шоу с участием звезды мирового балета Дианы Вишневой

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Вечер вторника, 1 октября, стал настоящим подарком для ценителей балетного искусства: в самарском академическом театре оперы и балета состоялся показ шоу «Сны спящей красавицы» с участием звезды мирового балета Дианы Вишневой. Вместе с сотнями гостей и жителей региона насладиться красочным представлением пришел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Шоу «Сны спящей красавицы» – это интерпретация на тему знаменитой сказки, которая представляет собой комбинацию балета и трёхмерных проекций. В постановке задействованы современные технологии, позволяющие воплощать метаморфозы образов из снов Спящей красавицы. Самара стала одним из немногих городов мира, где состоялся показ шоу: мировая премьера прошла в декабре 2018 года в Майями и Нью-Йорке. В России постановка впервые была представлена пару недель назад в Санкт-Петербурге, а затем в Москве.Помимо Дианы Вишневой, исполняющей роль принцессы Авроры, в проекте принимают участие дизайнер Тобиас Греммлер, который работает с певицей Бьорк, художник по костюмам самой Леди Гаги – Барт Хесс, хореограф Эдвард Клюг, EDM-пионеры NOISIA/ThijsdeVlieger, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах. Партию Принца исполняет голландский артист балета, солист Штутгардского и Голландского национального балета Марайн Радемакер.По окончании шоу Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Диану Вишневу с блистательным выступлением. Прима поблагодарила за теплый прием на Самарской земле и отметила, что с удовольствием вновь приедет в регион с гастролями, сообщает пресс-служба облправительства.