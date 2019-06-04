В самарском парке Гагарина состоится большой концерт с иллюзион-шоу
4 июня 2019 12:12
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В воскресенье, 9 июня на главной сцене парка Гагарина пройдет большой благотворительной концерт «От сердца к сердцу».
Старт мероприятия в 15:00, завершение в 20:00.
Организаторы праздника - Самарская городская общественная организация «Дети-Ангелы», это сообщество семей, в которых растут дети с диагнозом ДЦП. Главная идея мероприятия в том, чтобы подарить радость всем детям вне зависимости от их физических возможностей, подружить их и сделать ближе друг к другу.
В программе:
Иллюзион-шоу от Андрея Хозяйнова;
Веселый танцующий клоун Евгения Сердечкин;
Научное химическое шоу для детей;
Детский пиратский квест;
Шоу дрессированных собачек;
Шоу мыльных пузырей;
Парад ростовых кукол;
Выступление вокальной студии «Activsound»
Выступление фольклорных и вокальных коллективов ДШИ «Радуга»;
Школа черлиддинга;
Выступление детского хореографического ансамбля «Задоринки»;
Выступление лауреат конкурсов вокалистов, мальчика с ДЦП Никиты Ерилкина;
Конкурсы, викторины, мимы и аниматоры.
Также на празднике будут собираться монетки в «Копилку добра», пищет Самру.ру.
Вход свободный, 0+.
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