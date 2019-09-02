В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
2 сентября 2019 13:11
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В воскресенье, 1 сентября в Загородном парке прошел культурно-этнический фестиваль «Раскудесы» от культурного центра "Светлица". Основная его тема - русская традиционная культура и история. Фестиваль состоялся уже в третий раз.
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры;
посетить интерактивные мастер-классы по традиционным промыслам;
познакомиться с опытными реконструкторами, узнать много интересного об их костюмах и разных исторических эпохах;
походить на ходулях, пострелять из лука, поиграть в активные и настольные игры и потанцевать,
посетить ярмарку, выпить чая из самовара, и, конечно же, просто активно провести выходные со своими близкими!
Фото: Дильдина Светлана.
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