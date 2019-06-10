В Тольятти состоится 10-й театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»

98

С 17 по 23 июня в театре «Дилижанс» (г. Тольятти, пр. Степана Разина, 93) пройдет10-й театральный фестиваль «Премьера одной репетиции», посвященный современной режиссуре. Абсолютно новые спектакли представят молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти.По неизменным правилам фестиваля на суд зрителей предлагаются премьеры спектаклей, созданных за короткое время. После каждого показа проходит обсуждение с участием зрителей и театральных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Путем голосования зрители определяют лучшие актерские работы и лучший спектакль, который впоследствии обретает художественное оформление и входит в репертуар театра. Проводится конкурс на лучшую работу по освещению фестиваля в прессе.Тема юбилейного 10-го фестиваля - современная режиссура.Фестивальная афиша состоит из 2-х конкурсных программ. В программе режиссерской лаборатории будет представлено 5 проектов от молодых режиссеров из разных городов России, победивших в конкурсном отборе, который проходил с января по апрель при участии Союза театральных деятелей Российской Федерации. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра «Дилижанс».В конкурсную программу «Гости» вошли режиссерские проекты с участием актеров тольяттинских театров (драматического театра "Колесо", Молодежного драматического театра, студии молодежного театра «Вариант»).Откроет фестиваль Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» пластическо-трюковым спектаклем «Чаша» в постановке Константина Ежкова. Уникальный спектакль-синтез особой драматургии, режиссуры и исполнительского мастерства владения телом и работы с холодным оружием (12+).Традиционно фестиваль закроется спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы - бит-драмой по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам» (12+) (режиссер - Екатерина Зубарева).

Фото pixabay.com