В Тольятти пройдет XVI Международный фестиваль «Барабаны мира-2019»

62

С 28 по 30 июня в Тольятти (база отдыха «Транспортник», Федоровские луга) пройдет XVI Международный фестиваль «Барабаны Мира-2019». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Ежегодно все любители барабанной музыки собираются в одном месте, чтобы насладиться этнической атмосферой. Тема фестиваля этого года - «Сказки и легенды народов мира».Организаторы мероприятия обещают экзотическую кухню, мастер-классы от иностранных музыкантов, танцевальные площадки, детскую программу, этно-ярмарку и гала-концерты.Чтобы окунуться в мир барабанного ритма, в Самарскую область приезжают гости из 23 стран мира, те, кто неравнодушен к этнической музыке, активному отдыху, событийному туризму и ярким эмоциям.Сайт проекта: http://barabanymira.ru0+