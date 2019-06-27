В Тольятти пройдет XVI Международный фестиваль «Барабаны мира-2019»
27 июня 2019 11:33
62
С 28 по 30 июня в Тольятти (база отдыха «Транспортник», Федоровские луга) пройдет XVI Международный фестиваль «Барабаны Мира-2019». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Ежегодно все любители барабанной музыки собираются в одном месте, чтобы насладиться этнической атмосферой. Тема фестиваля этого года - «Сказки и легенды народов мира».
Организаторы мероприятия обещают экзотическую кухню, мастер-классы от иностранных музыкантов, танцевальные площадки, детскую программу, этно-ярмарку и гала-концерты.
Чтобы окунуться в мир барабанного ритма, в Самарскую область приезжают гости из 23 стран мира, те, кто неравнодушен к этнической музыке, активному отдыху, событийному туризму и ярким эмоциям.
Сайт проекта: http://barabanymira.ru
0+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2019 12:22
В борьбе с нарушителями использована воздушная техника. Социум
40
27 июня 2019 12:18
Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительно подав заявку в группе мероприятия. Социум
46
27 июня 2019 11:09
Им стал Сергей Каплин. Социум
87
Здравоохранение
27 июня 2019 10:16
У всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Здравоохранение
104
26 июня 2019 10:19
Предварительная запись осуществляется по телефону. Здравоохранение
245
25 июня 2019 23:29
Женщина попросила медработника помочь человеку, которому стало плохо, однако была послана к чертям, пишет "Башинформ". Здравоохранение
273
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13943
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13989
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14197
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
228
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
225
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
314
Образование
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
333
26 июня 2019 10:12
Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас Образование
193
26 июня 2019 09:23
Новые технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Образование
230
Культура
27 июня 2019 11:49
По традиции проект открывается спектаклем «Лебединое озеро». Культура
59
27 июня 2019 11:33
Тема фестиваля этого года - «Сказки и легенды народов мира». Культура
60
26 июня 2019 18:25
Участники музыкального парада будут останавливаться, и показывать дефиле и плац-концерты. Культура
324
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14726
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14282
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
958
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1437
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
306
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
496
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
441
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
407
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
514
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
498
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
541
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
428
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
673
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
697
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
427
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
747
Мероприятия