В Центральном государственном архиве Самарской области презентуют книгу «Дневник и воспоминания самарского губернатора А.Д. Свербеева»

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6 июня в 15.00 в читальном зале Центрального государственного архива Самарской области (г. Самара, ул. Мичурина, 58) состоится презентация книги «Дневник и воспоминания самарского губернатора А.Д. Свербеева», вышедшей в 2019 г. в серии «Классика Самарского краеведения».Издание подготовлено коллективом ученых-историков под научной редакцией П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана, М.М. Леонова (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва). Кроме самарских специалистов, в работе принял участие специалист НИИ культурного и природного развития им. Д.С.Лихачева – М.В. Батшев.Авторами-составителями впервые вводятся в научный оборот новые, ранее не публиковавшиеся документальные источники из фондов федеральных архивов.Александр Дмитриевич Свербеев занимал должность самарского губернатора более 10 лет (1878 – 1891 гг.). До этого он работал в МВД и официальным представителем России за рубежом, перед назначением в Самару был губернатором Костромской губернии.А.Д. Свербеев не был «кабинетным» чиновником, он много ездил по губернии, и свои впечатления почти ежедневно записывал в дневнике. Большое внимание губернатор уделял учебным заведениям и системе народного здравия, борьбе с эпидемиями и пожарной безопасности. Именно настойчивость Свербеева позволила кардинально снизить пожарную опасность в Самаре путем постройки городского водопровода.Кроме дневниковых записей, в книгу включены воспоминания А.Д.Свербеева о пребывании его на государственных должностях в Тверской и Костромской губерниях, о личных встречах с сановными чинами и известными личностями. Эти труды являются ценнейшими историческими источниками, в которых зафиксированы каждодневные дела высокопоставленного государственного служащего. Он не только описывает события, но и выражает собственное мнение о внешней и внутренней политики государства, размышляет о вопросах культуры, искусства и светской жизни.Книга имеет историко-биографическое предисловие и развернутые научные комментарии по тексту. Новое издание привлечет внимание как ученых-историков, краеведов, так и всех, кому интересно прошлое родного края.Представлять издание на презентации будет заведующий кафедрой Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва (Самарского университет), профессор, д.и.н. П.С. Кабытов; предполагаются также выступления других членов авторского коллектива.В рамках презентации книги подготовлена экспозиция документов из фондов Центрального государственного архива Самарской области, отражающих деятельность А.Д. Свербеева на посту самарского губернатора.На презентацию приглашены представители научной, культурной общественности, краеведы, работники государственных архивов Самарской области.