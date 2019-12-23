В Сызрани отметили юбилей писателя Юрия Семенова

78

В настоящий городской праздник вылился литературно-музыкальный вечер «И верую в мудрое слово», посвященный 90-летию Юрия Михайловича Семёнова и прошедший в ЦБ им. Е.И. Аркадьева г.о. Сызрань 12 декабря.За плечами Юрия Семенова 7 томов произведений, на подходе восьмой. Издаваться автор начал всего лишь в 2014 году, посвятив первые два 70-летию Победы. Сочинял он многие годы, постепенно формируя творческий портфель. К примеру, когда после Севера, демобилизовавшись, оказался в теплом Таганроге, душа творца развернулась к песне. И седьмой том, который так и называется «Мои песни» (2018), составили произведения того периода.В течение всего литературно-музыкального вечера звучали песни Юрия Семенова в исполнении коллективов и солистов Центра музыкального искусства и культуры: ансамблей – фольклорного «Сызрань-город» (художественный руководитель Ирина Утенкова), камерного (Татьяна Лисичкина), - хора «Многолетие» (Елена Шарапова), Галины Фирсовой, Елены Мартьяновой. Музыкальную открытку от друзей представила Валентина Зяблова.Книги Юрия Семёнова имеются во всех библиотеках Сызрани.Автор фото - Елена Мочалова