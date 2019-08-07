В Струковском саду в Самаре пройдет фестиваль творчества
7 августа 2019 13:57
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В субботу, 10 августа, в Самаре можно будет посмотреть на «ArtГОРОД во власти Мельпомены».
В 17.30 на главной сцене Струковского сада начнется программа с участием артистов, молодежных творческих коллективов и студий.
На ней выступят:
— Хореографический ансамбль «Ровесник»;
— Клара Корнилова, «Серебряный голос России»;
— ЧSV x VZRIV;
— Total Crash — Eva Reicher — Uglyducklin;
— Валерий Макаров.
В 19.00 театр «Самарская Площадь» покажет спектакль-клоунаду «Играем Бидструпа».
В течение всего фестивального дня будет проходить ArtЯРМАРКА. На ней свои товары представят кожевенная мастерская «BOVI», «Шелковая флористика» Татьяны Спиридоновой и «ЛевитанЪ».
Посетители парка смогут принять участие в конкурсе инсталляций, поэтическом турнире, посмотреть персональную фотовыставку Антона и Никиты Сенько «Из Франции с любовью». Также будут работать интерактивные площадки Исторического парка «Россия — моя история», военно-спортивного клуба «Железный век», «Литературного бульвара» и «Художественной улицы», сообщает "Самарская газета".
Подробнее о фестивале можно узнать здесь.
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