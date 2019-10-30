В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего

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1 ноября в 12:00 в Межпоселенческой центральной библиотеке м.р. Сергиевский Самарской области (ул. Советская, д. 62) состоится торжественное открытие модельной библиотеки «Центр семейного чтения».Напомним, модернизация библиотек осуществляется в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура». При содействии проектного офиса, в 2019 году Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок на финансирование. В итоге девять учреждений культуры Самарской области получат 55 миллионов рублей из федерального бюджета на создание библиотек нового типа.Первая в нашей губернии модельная библиотека открывается в м.р. Сергиевский на базе двух библиотек, расположенных в одном здании: Межпоселенческой центральной библиотеки и Сергиевской центральной детской библиотеки. В течение ноября в регионе будут открыты восемь остальных современных модельных библиотек.Преобразившийся «Центр семейного чтения» станет абсолютно новым социокультурным пространством. Культурный центр оснащен новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом, просторными современными и уютными локациями. Новое пространство для интеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке – не только как к месту, где выдают книги, но и как к центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции. В мегаполисе у жителей есть большой выбор, куда пойти в свободное время: в музей, в театры, на выставки или в филармонию, – а у жителей сел местом, где можно поработать с книгой, посмотреть выставку, встретиться с интересными людьми, посмотреть и обсудить фильм, станет Центр семейного чтения.Преобразование библиотеки в м.р. Сергиевский началось с реновации фасада здания и благоустройства территории у входа. Теперь «храм литературы» можно заметить издалека, благодаря яркому изображению книг. Дружелюбная и открытая площадка для встреч и общения начинается с входа: удобные скамейки, кадки с цветущими растениями, имеется и велопарковка.Поскольку это «Центр семейного чтения», то все члены большой семьи – от малышей и до почтенного возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для отдыха:- основной книжный фонд разместят на современных облегченных стеллажах, а рядом – столики и пуфики для индивидуального чтения;- появятся «book-box» – персональные места для прослушивания аудиокниг и просмотра видеоматериалов (столики-трансформеры, компактные диваны, а рядом – видео- и аудиоаппаратура);- «Active-зона» предназначена для массовых мероприятий библиотеки, встреч, лекций, студий, репетиций театральных представлений. Зона оснащена бескаркасными креслами, передвижными столиками, за которыми можно играть в настольные игры, рассматривать комиксы, которых в новом центре будет достаточно.Всего не перечислить: в новой модельной библиотеке будет даже развивающая комната «Smart-няня», которая позволит малышу взять в ручки свою первую в жизни книгу и начать приобщаться к книжной культуре. Разумеется, ребята постарше тоже смогут найти себе увлекательное занятие, пока родители, а также бабушки и дедушки знакомятся с электронными ресурсами библиотеки или посещают «семейный кинотеатр».1 ноября во время торжественного открытия модельной библиотеки «Центр семейного чтения» предусмотрена разнообразная программа, где гостей ждет экскурсия «Библиотека нового поколения», презентация цифровой площадки «Виртуальный мир библиотеки» и множество выставок, мастер-классов, виртуальных игр, викторин и интеллектуальных баттлов.