В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего
30 октября 2019 12:11
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1 ноября в 12:00 в Межпоселенческой центральной библиотеке м.р. Сергиевский Самарской области (ул. Советская, д. 62) состоится торжественное открытие модельной библиотеки «Центр семейного чтения».
Напомним, модернизация библиотек осуществляется в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура». При содействии проектного офиса, в 2019 году Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок на финансирование. В итоге девять учреждений культуры Самарской области получат 55 миллионов рублей из федерального бюджета на создание библиотек нового типа.
Первая в нашей губернии модельная библиотека открывается в м.р. Сергиевский на базе двух библиотек, расположенных в одном здании: Межпоселенческой центральной библиотеки и Сергиевской центральной детской библиотеки. В течение ноября в регионе будут открыты восемь остальных современных модельных библиотек.
Преобразившийся «Центр семейного чтения» станет абсолютно новым социокультурным пространством. Культурный центр оснащен новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом, просторными современными и уютными локациями. Новое пространство для интеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке – не только как к месту, где выдают книги, но и как к центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции. В мегаполисе у жителей есть большой выбор, куда пойти в свободное время: в музей, в театры, на выставки или в филармонию, – а у жителей сел местом, где можно поработать с книгой, посмотреть выставку, встретиться с интересными людьми, посмотреть и обсудить фильм, станет Центр семейного чтения.
Преобразование библиотеки в м.р. Сергиевский началось с реновации фасада здания и благоустройства территории у входа. Теперь «храм литературы» можно заметить издалека, благодаря яркому изображению книг. Дружелюбная и открытая площадка для встреч и общения начинается с входа: удобные скамейки, кадки с цветущими растениями, имеется и велопарковка.
Поскольку это «Центр семейного чтения», то все члены большой семьи – от малышей и до почтенного возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для отдыха:
- основной книжный фонд разместят на современных облегченных стеллажах, а рядом – столики и пуфики для индивидуального чтения;
- появятся «book-box» – персональные места для прослушивания аудиокниг и просмотра видеоматериалов (столики-трансформеры, компактные диваны, а рядом – видео- и аудиоаппаратура);
- «Active-зона» предназначена для массовых мероприятий библиотеки, встреч, лекций, студий, репетиций театральных представлений. Зона оснащена бескаркасными креслами, передвижными столиками, за которыми можно играть в настольные игры, рассматривать комиксы, которых в новом центре будет достаточно.
Всего не перечислить: в новой модельной библиотеке будет даже развивающая комната «Smart-няня», которая позволит малышу взять в ручки свою первую в жизни книгу и начать приобщаться к книжной культуре. Разумеется, ребята постарше тоже смогут найти себе увлекательное занятие, пока родители, а также бабушки и дедушки знакомятся с электронными ресурсами библиотеки или посещают «семейный кинотеатр».
1 ноября во время торжественного открытия модельной библиотеки «Центр семейного чтения» предусмотрена разнообразная программа, где гостей ждет экскурсия «Библиотека нового поколения», презентация цифровой площадки «Виртуальный мир библиотеки» и множество выставок, мастер-классов, виртуальных игр, викторин и интеллектуальных баттлов.
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