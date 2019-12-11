В Сергиевском районе откроется кинотеатр «Нефтяник»
11 декабря 2019 13:15
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Он организован в рамках национального проекта «Культура».
12 декабря в 15:00 состоится торжественное открытие кинотеатра «Нефтяник» в Суходольском ДК Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Суходол, ул. Мира, д.12) в рамках национального проекта «Культура».
Национальный проект «Культура» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».
В рамках нацпроекта для приобщения большого количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям и популяризации Российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации проведено переоборудование зрительного зала в кинозал на 70 посадочных мест.
Основная цель проекта – возрождение кинопоказов в сельских территориях, организация не только развлекательного досуга, но и культурно-просветительских мероприятий с показом патриотических и исторических фильмов.
Зрительный зал Дома культуры пять дней в неделю будет работать как кинотеатр и 2 дня - как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов ДК.
Суходол – поселок городского типа, самый крупный населенный пункт в Сергиевском районе, расположен в хорошей транспортной доступности от всех крупных населенных пунктов района. Открытие в этом населенном пункте кинотеатра позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа. Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи так же будет способствовать привлечению молодежи на село.
По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться российским кинофильмам.
12 декабря в 15:00 состоится торжественное открытие кинотеатра «Нефтяник» в Суходольском ДК Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Суходол, ул. Мира, д.12) в рамках национального проекта «Культура».
Национальный проект «Культура» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».
В рамках нацпроекта для приобщения большого количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям и популяризации Российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры Российской Федерации проведено переоборудование зрительного зала в кинозал на 70 посадочных мест.
Основная цель проекта – возрождение кинопоказов в сельских территориях, организация не только развлекательного досуга, но и культурно-просветительских мероприятий с показом патриотических и исторических фильмов.
Зрительный зал Дома культуры пять дней в неделю будет работать как кинотеатр и 2 дня - как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов ДК.
Суходол – поселок городского типа, самый крупный населенный пункт в Сергиевском районе, расположен в хорошей транспортной доступности от всех крупных населенных пунктов района. Открытие в этом населенном пункте кинотеатра позволит максимально охватить жителей района услугами кинопоказа. Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Создание разнообразных условий досуга для семьи, молодежи так же будет способствовать привлечению молодежи на село.
По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться российским кинофильмам.
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