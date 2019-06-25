В Самарском театре оперы и балета завершается 88-й театральный сезон

104

88-й театральный сезон Самарского академического театра оперы и балета завершится 7 июля semi-stage исполнением оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, режиссер-постановщик – Филипп Разенков).За сезон в театре прошло 204 спектакля, которые посетили 125 тысяч зрителей.САТОБ выпустил 6 премьер: новая хореографическая редакция «Лебединого озера», «Чиполлино», мировая премьера балета-притчи «Три маски короля», сцены из оперы «Богема», «Джанни Скикки» и semi-stage версия «Риголетто».Было проведено 5 фестивалей: XVIII фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль «Мариинский» под руководством Валерия Гергиева, оперный фестиваль к 160-летию Джакомо Пуччини, самарский этап Московского Пасхального фестиваля, весенний оперный фестиваль «ИМЕНА».Кроме того, Самарский театр принял участие в 3 столичных фестивалях: «Видеть музыку» с оперой «Кармен», «Золотая Маска» и «Летние балетные сезоны».Балет «Эсмеральда» в постановке главного балетмейстера Юрия Бурлаки был номинирован на премию «Золотая Маска» как лучший балетный спектакль и лучшая работа балетмейстера.Помимо этого, театр организовал и участвовал в 11 выставках, 8 лекционно-просветительских мероприятиях, презентации двух книг об оперно-балетном искусстве.89-й сезон откроется 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Далее с 18 по 31 октября пройдет XIX фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Планета Аллы Шелест». В этом году именитый балетный форум отметит свое 25-летие; оно совпадает со столетием великой балерины, подарившей ему свое имя. Откроется фестиваль масштабной премьерой балета «Бахчисарайский фонтан» (хореография Ростислава Захарова, балетмейстер-постановщик – Дарья Павленко, дирижер-постановщик Евгений Хохлов, художник-постановщик – Андрей Войтенко, художник по костюмам – Татьяна Ногинова).В конце года планируется премьера сюиты из балета «Наяда и рыбак» (постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки), во второй половине сезона – премьера балета «Возвращение к жизни» от создателей «Трех масок короля» (хореография Юрия Смекалова) и премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (режиссер-постановщик – Филипп Разенков, дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, художник-постановщик – Эрнст Гейдебрехт).