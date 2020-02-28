В Самарском театре оперы и балета впервые показали сценическую кантату «Carmina Burana»
28 февраля 2020 11:58
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Вчера, 27 февраля на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась премьера сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа «Carmina Burana».
Музыкальный руководитель постановки – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик – главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик – Марина Шапкина, художник-постановщик – главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьёва, художник по свету – Эмиль Авраменко, видеоконтент – Владимир Поротькин.
Главными исполнителями кантаты стали оперный хор Самарского театра оперы и балета и хор Детской центральной хоровой школы (хормейстер – Светлана Ерастова). Партию Карла Орфа исполнил Владимир Медведев. Сольные партии исполнили: баритон – Георгий Цветков, сопрано – Ирина Янцева, тенор – Анатолий Невдах. Соло в хоре: баритон – Иван Пилюкшин. Соло в оркестре: фортепиано – Татьяна Кузуб (первая партия) и Мариана Новикова (вторая партия); ударные инструменты – артисты Самарской государственной филармонии Нина Савельева, Александр Филимонов и Ирина Фирсова.
Как отметил генеральный директор САТОБ Сергей Филиппов, сценическая кантата – не совсем обычная форма для театра: «Мы возвращаемся к активной работе на малой сцене: она должна стать и второй площадкой, и экспериментальной, и просветительской. Спектакль "Carmina Burana" - творческая лаборатория и, конечно, попытка сделать спектакль для этой сцены. Обычно театрализация "Carmina Burana" связана с балетом, а у нас задействован хор и солисты. Мы хотим, чтобы хор выступал как самостоятельная творческая единица, в том числе на выездах, а также дать ему возможность самовыражения. Работа очень сложная, но хор со своей задачей справился. Очень хочется, чтобы такую же оценку дал зритель. Кстати, и эта постановка, и "Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", которую можно будет посмотреть на малой сцене в марте, - работы режиссёров Самарского театра оперы и балета, а не приглашённых".
Дирижер и хормейстер сценической кантаты Максим Пожидаев рассказал, как шла работа над подстановкой: "Мы с художественным руководителем театра Евгением Дмитриевичем Хохловым решили, что лучше, если это будет не просто концертное исполнение с оркестром, а спектакль, и именно переложение для фортепиано и ударных, которое в Самаре ещё не исполнялось. В постановке участвуют прекрасные дети из центральной хоровой школы, я очень рад, что мы нашли друг друга. Благодаря режиссёру Марине Шапкиной мы создали этюдные варианты воплощения каждого номера. Артисты хора здесь выступают в качестве артистов миманса и должны пластическими средствами, а не с помощью вокала, как обычно, рассказать целые истории. Если зрителю понравится, будем дальше развивать это направление".
Следующие показы «Carmina Burana» состоятся 28 февраля, 10 и 31 марта.
А уже 5 марта на малой сцене Самарского театра – премьера «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Геннадия Банщикова.
Фото Антона Сенько.
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