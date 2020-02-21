В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО

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16 и 17 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета в рамках апрельского оперного фестиваля «ИМЕНА» состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Журналисты познакомились с тем, как идет процесс работы над костюмами.Художник по костюмам в этой постановке – лауреат премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова. Ранее ее визиты в Самару были связаны с балетными постановками, она работала над костюмами к двум балетам, которые идут в Самарском театре, – «Бахчисарайский фонтан» и «Наяда и рыбак».Татьяна рассказала, чем отличается создание оперных костюмов от пошива одежды балетных танцовщиков: «Здесь меньше ювелирной работы, связанной с точностью костюма при посадке на тело, поскольку для балета это важно. В опере мы можем позволить себе достичь других задач, например, воплощение образа, атмосферы спектакля. По задумке режиссера, это не типичный бал-маскарад или венецианский, бразильский карнавал. Это попытка разговора о вестниках судьбы, о том, что в нашей жизни не всегда есть информация о том, как мы должны поступить, что для нас будет правильным и как человек умеет читать этот контекст. На уровне костюмов мы стараемся решить эти вопросы цветом и фактурами, и опера - очень благодатное поле для этого».Всего для хора и солистов шьется около 300 костюмов из материалов, схожих по фактуре с теми, которые были популярны в Америке в 1950-х годах: твид, шерсть, деним."Для меня как для художника по костюмам очень любопытна тема разговора с историческими аутентичными тканями", - говорит Татьяна Ногинова. По силуэтам костюмы будут двух типов: брутальные рабочие и очень женственные, которые строятся на основе косого кроя и яркого цвета. Сперва изготавливают прототип из дешевой ткани, чтобы посмотреть, как костюм сядет.В финальной сцене на маскараде солисты и хор выступят в специальных зеркальных масках. По замыслу создателей, агрессивная фактура зеркального пластика в сочетании с черными плащами будет вызывать у зрителей ощущение психологического диссонанса."Для того, чтобы создать эту зеркальную маску, мы обязаны проделать конструктивную работу: получить зеркало на сцене и сделать так, чтобы певец смог в этой маске петь", - рассказала Татьяна Ногинова. Казалось бы всем известная маскарадная маска превращается в целый конгломерат проблем, который пытается решить не только художник, но и бутафоры, и сам певец, который должен во время примерки рассказать об ощущениях.На прототипах проверяют прилегание маски к лицу, ведь маски не должны мешать артистам петь, а звук не должен идти внутрь маски. Всего таких масок будет изготовлено около 60 – индивидуально для каждого артиста.Фото: Дильдина Светлана