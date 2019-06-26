В Самарском художественном музее откроется выставочный проект «Теплые чувства»
26 июня 2019 11:23
99
27 июня в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие художественной выставки «Теплые чувства» - ироничная графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).
Андрей Попов – известный современный художник, мастер графики. Его герои – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд, заставляющий остановиться и отвлечься от суеты, задуматься и переоценить привычные вещи. Именно эта авторская манера сделала работы Андрея Попова узнаваемыми и принесла ему множество наград на мировых художественных конкурсах, а также широкую известность в информационном пространстве социальных сетей.
Выставка проводится командой цифрового музея «Передвижники.рф» (АНО «Культура Жизни») совместно с Самарским областным художественным музеем и Самарским отделением Ассоциации искусствоведов России.
Выставка продлится до 31 июля 2019 года. Вход свободный.
6+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 июня 2019 14:35
Жители Куйбышевского района поделились проблемами микрорайона Кирзавод №6. Социум
14
26 июня 2019 13:22
Сама могила станет официальной достопримечательностью. Социум
90
26 июня 2019 12:57
Ранее было озвучено такое предложение. Социум
86
Здравоохранение
26 июня 2019 10:19
Предварительная запись осуществляется по телефону. Здравоохранение
149
25 июня 2019 23:29
Женщина попросила медработника помочь человеку, которому стало плохо, однако была послана к чертям, пишет "Башинформ". Здравоохранение
257
25 июня 2019 14:18
Экспресс-тест на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта), результат сообщается конфиденциально в течение 15-20 минут. Здравоохранение
328
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13939
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13987
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14193
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
138
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
212
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
309
Образование
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
34
26 июня 2019 10:12
Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас Образование
114
26 июня 2019 09:23
Новые технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Образование
149
Культура
26 июня 2019 13:36
С 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге проходит XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Культура
73
26 июня 2019 12:52
Президиум клуба им. Валерия Грушина намерен судиться с представителями Бориса Кейльмана после вступления в должность нового президента организации. Культура
100
26 июня 2019 12:40
Во время онлайн-трансляции экскурсии участникам предложат погрузиться в прошлое. Культура
81
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14724
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14280
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
955
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1434
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
298
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
489
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
435
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
405
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
509
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
534
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
424
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
671
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
692
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
425
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
740
Мероприятия