В Самарском художественном музее откроется выставочный проект «Теплые чувства»

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27 июня в 18:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие художественной выставки «Теплые чувства» - ироничная графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).Андрей Попов – известный современный художник, мастер графики. Его герои – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд, заставляющий остановиться и отвлечься от суеты, задуматься и переоценить привычные вещи. Именно эта авторская манера сделала работы Андрея Попова узнаваемыми и принесла ему множество наград на мировых художественных конкурсах, а также широкую известность в информационном пространстве социальных сетей.Выставка проводится командой цифрового музея «Передвижники.рф» (АНО «Культура Жизни») совместно с Самарским областным художественным музеем и Самарским отделением Ассоциации искусствоведов России.Выставка продлится до 31 июля 2019 года. Вход свободный.6+