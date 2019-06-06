В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Пушкинский бал
6 июня 2019 09:49
109
Сегодня, 6 июня Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А) примет участие во Всероссийской акции «Литературная ночь – 2019», посвященной 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Начиная с 18:00 в главном корпусе научной библиотеки состоится серия мероприятий, которые познакомят самарцев с биографией и творчеством русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать. Мероприятия проходят в рамках проекта «Культурное сердце России».
В программе:
18:00–18:30 – Открытие книжно-иллюстративной выставки «Вокруг Пушкина» (малый выставочный зал, 2 этаж). Посетители познакомятся с разнообразными экспонатами, которые помогут представить отражение творчества А.С. Пушкина в живописи, книжной иллюстрации, театре, музыке, кинематографе, мультипликации и скульптуре. В коллекцию входят довольно редкие книги и журналы 1920-1930-х годов, а также подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А.С. Пушкина.
Почетными гостями мероприятия станут Раиса Поддубная – известный самарский историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный деятель культуры РСФСР и Михаил Перепёлкин – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.
19:00–19:30 – Лекция «Польские» эпизоды в творческой биографии Н.В. Гоголя и пушкинский контекст» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Анна Синицкая, кандидат филологических наук, ведущий библиограф Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, член Правления СГОО «Поляки Самары «Потомэк».
19:30–20:00 — Лекция «Александр Пушкин – переводчик с польского (Пушкин и Мицкевич)» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Татьяна Рутнер, филолог, член СГОО «Поляки Самары «Потомэк».
20:00–21:30 – Лекция «Дендизм и мода» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, историк моды, автор проекта «Модный университет».
19:00–20:00 – Пушкинский диктант (читальный зал отдела периодики,3 этаж). Это прекрасная возможность проверить свои знания творчества «солнца русской поэзии». Требуется предварительная регистрация: https://vk.com/topic-121896197_42883879.
19:40–20:00 – Театральный перформанс от Института восточной культуры «Думы цветка и мечты бабочки» (читальный зал отдела периодики, 3 этаж).
В 20:00 начнется главное событие вечера – Пушкинский бал (отдел искусств, 2 этаж). Самое известное в Самаре межрегиональное бальное движение «Империя» и его руководитель Сергей Болдырев пригласят гостей библиотеки совершить танцевальное путешествие по эпохам – от Пушкина до наших дней. Профессиональные танцоры проведут мастер-классы для всех желающих (действует бальный дресс-код).
На протяжении всего вечера (18:00-22:00) будут проходить экскурсии по книжно-иллюстративной выставке «Вокруг Пушкина: друзья в жизни поэта» (Музей книги и истории СОУНБ,1 этаж). Среди экспонатов – мемуары и письма, воспоминания о Пушкине. Гордость коллекции – прижизненные публикации произведений поэта в журналах, издаваемых его друзьями-литераторами, и первые сборники его сочинений.
6 июня с 9:00 до 22:00 новым читателям, впервые пришедшим записываться в библиотеку, будут выдавать читательские билеты оригинального дизайна, которые напомнят о 220-летнем юбилее А.С. Пушкина.
12+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 июня 2019 12:48
Они встречались с юными читателями. Социум
30
6 июня 2019 12:15
Россиянам задавали три вопроса. Социум
80
6 июня 2019 12:06
Вход на открытие выставки свободный. Социум
65
Здравоохранение
6 июня 2019 09:25
В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд. Здравоохранение
115
5 июня 2019 16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения. Здравоохранение
290
5 июня 2019 10:38
Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются. Здравоохранение
220
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13807
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13897
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
190
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
195
31 мая 2019 12:16
Москва готова отказаться от виз в том числе и для туристических и деловых поездок. Туризм
232
Образование
5 июня 2019 12:42
Для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий. Образование
239
5 июня 2019 09:23
Свои результаты участники узнают не позднее 20 июня. Образование
198
4 июня 2019 14:50
В Международном инженерном чемпионате победили электротехники и химики. Образование
306
Культура
6 июня 2019 12:31
Оргкомитет ждет игровые, документальные, детские и игровые работы. Культура
48
6 июня 2019 11:34
Она расположится детской картинной галерее. Культура
76
6 июня 2019 11:24
Он состоится в рамках Всероссийского фестиваля. Культура
170
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14610
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14202
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
857
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1342
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
306
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
324
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
241
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
687
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
935
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
549
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
490
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
627
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
536
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
971
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
907
Мероприятия