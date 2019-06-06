В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Пушкинский бал

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Сегодня, 6 июня Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14А) примет участие во Всероссийской акции «Литературная ночь – 2019», посвященной 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.Начиная с 18:00 в главном корпусе научной библиотеки состоится серия мероприятий, которые познакомят самарцев с биографией и творчеством русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать. Мероприятия проходят в рамках проекта «Культурное сердце России».В программе:18:00–18:30 – Открытие книжно-иллюстративной выставки «Вокруг Пушкина» (малый выставочный зал, 2 этаж). Посетители познакомятся с разнообразными экспонатами, которые помогут представить отражение творчества А.С. Пушкина в живописи, книжной иллюстрации, театре, музыке, кинематографе, мультипликации и скульптуре. В коллекцию входят довольно редкие книги и журналы 1920-1930-х годов, а также подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А.С. Пушкина.Почетными гостями мероприятия станут Раиса Поддубная – известный самарский историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный деятель культуры РСФСР и Михаил Перепёлкин – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.19:00–19:30 – Лекция «Польские» эпизоды в творческой биографии Н.В. Гоголя и пушкинский контекст» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Анна Синицкая, кандидат филологических наук, ведущий библиограф Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, член Правления СГОО «Поляки Самары «Потомэк».19:30–20:00 — Лекция «Александр Пушкин – переводчик с польского (Пушкин и Мицкевич)» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Татьяна Рутнер, филолог, член СГОО «Поляки Самары «Потомэк».20:00–21:30 – Лекция «Дендизм и мода» (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, историк моды, автор проекта «Модный университет».19:00–20:00 – Пушкинский диктант (читальный зал отдела периодики,3 этаж). Это прекрасная возможность проверить свои знания творчества «солнца русской поэзии». Требуется предварительная регистрация: https://vk.com/topic-121896197_42883879.19:40–20:00 – Театральный перформанс от Института восточной культуры «Думы цветка и мечты бабочки» (читальный зал отдела периодики, 3 этаж).В 20:00 начнется главное событие вечера – Пушкинский бал (отдел искусств, 2 этаж). Самое известное в Самаре межрегиональное бальное движение «Империя» и его руководитель Сергей Болдырев пригласят гостей библиотеки совершить танцевальное путешествие по эпохам – от Пушкина до наших дней. Профессиональные танцоры проведут мастер-классы для всех желающих (действует бальный дресс-код).На протяжении всего вечера (18:00-22:00) будут проходить экскурсии по книжно-иллюстративной выставке «Вокруг Пушкина: друзья в жизни поэта» (Музей книги и истории СОУНБ,1 этаж). Среди экспонатов – мемуары и письма, воспоминания о Пушкине. Гордость коллекции – прижизненные публикации произведений поэта в журналах, издаваемых его друзьями-литераторами, и первые сборники его сочинений.6 июня с 9:00 до 22:00 новым читателям, впервые пришедшим записываться в библиотеку, будут выдавать читательские билеты оригинального дизайна, которые напомнят о 220-летнем юбилее А.С. Пушкина.12+