В Самарской областной библиотеке состоится Пушкинский бал

108

6 июня 2019 года Самарская областная универсальная научная библиотека примет участие во Всероссийской акции «Литературная ночь – 2019», посвященной 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.Начиная с 18.00 в главном корпусе областной библиотеки (пр. Ленина, 14 А) состоится серия мероприятий, которые познакомят самарцев с биографией и творчеством гениального русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать.В программе:18.00–18.30 – Открытие книжно-иллюстративной выставки «Вокруг Пушкина» (малый выставочный зал, 2 этаж).Посетители библиотеки познакомятся с разнообразными экспонатами, которые помогут представить отражение творчества А.С. Пушкина в живописи, книжной иллюстрации, театре, музыке, кинематографе, мультипликации и скульптуре. Выставка позволит взглянуть на великого поэта с неожиданных ракурсов. В коллекцию входят довольно редкие книги и журналы 1920-1930-х годов, а также подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А.С. Пушкина.19.00 –19.30 – Лекция Анны Синицкой «Лекция «Польские» эпизоды в творческой биографии Гоголя и пушкинский контекст» (многофункциональный зал, 2 этаж).19.30- 20.00 Лекция «Александр Пушкин – переводчик с польского (Пушкин и Мицкевич)» (многофункциональный зал, 2 этаж).20.00 - 21.30 – Лекция Зои Кобозевой «Дендизм и мода» (многофункциональный зал, 2 этаж).19.00–20.00 – Пушкинский диктант (читальный зал отдела периодики,3 этаж).Это прекрасная возможность проверить свои знания творчества «солнца русской поэзии». Требуется предварительная регистрация: https://vk.com/topic-121896197_4288387919.40–20.00 – Театральный перформанс от Института восточной культуры «Думы цветка и мечты бабочки» (читальный зал отдела периодики, 3 этаж).Ровно в 20:00 начнется главное событие вечера – Пушкинский бал (отдел искусств, 2 этаж)Самое известное в Самаре межрегиональное бальное движение «Империя» и его руководитель Сергей Болдырев пригласят гостей библиотеки совершить танцевальное путешествие по эпохам – от Пушкина до наших дней. Профессиональные танцоры проведут мастер-классы для всех желающих. Не забудьте про бальный дресс-код!Весь вечер с 18.00 и 22.00 будут проходить экскурсии по книжно-иллюстративной выставке «Вокруг Пушкина: друзья в жизни поэта» (Музей книги и истории СОУНБ,1 этаж).Среди экспонатов – мемуары и письма, воспоминания о Пушкине. Гордость коллекции – прижизненные публикации произведений Пушкина в журналах, издаваемых его друзьями-литераторами и первые сборники его сочинений.В течение всего дня, 6 июня 2019 года, с 09.00 и до 22.00, новым читателям, впервые пришедшим записываться в библиотеку, будут выдавать читательские билеты оригинального дизайна, которые напомнят о 220-летнем юбилее А.С.Пушкина.10+