В Самарской области стартовал XXIV Международный фестиваль «Кино – детям»
17 апреля 2019 12:22
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С 15 по 19 апреля в Самарской области проходит XXIV Международный фестиваль «Кино — детям». На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Уникальность этого традиционного праздника кино в его масштабах. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Самарской государственной филармонии. Гостей и участников мероприятия приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, отметив, что фестиваль помимо показов, общения и дискуссий – это серьезная тема для обсуждения — как сделать так, чтобы детское кино сегодня было не только фестивальным, но и общедоступным. Глава областного минкульта также зачитал приветствие Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В нем, в частности, сказано: «За время своего существования наш кинофорум стал одним из самых ярких событий в культурной жизни Самарской области. Уникальные фильмы, увидеть которые можно только на этом фестивале пробуждают в детях интерес к истории страны и родного края, учат ценить и понимать прекрасное».
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70-ти площадках в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии.
«Кино-детям» - бренд не только для Самарской области, но и для Российской Федерации. Это единственный сегодня фестиваль, который не просто 24 года знакомит детей с кинематографом – советским, российским, зарубежным, но за 24 года он воспитал новое поколение», — прокомментировал заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
Главной площадкой в Самаре станет Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А.Ивановой. (афиша показов: https://mincult.samregion.ru/2019/04/09/afisha-kinopokazov-xxiv-mezhdunarodnogo-festivalya-kino-detyam-v-tsentre-rossijskoj-kinematografii-hudozhestvennyj-im-t-a-ivanovoj/). Также кинопоказы состоятся в городских мультиплексах, Домах культуры и школах города. Все мероприятия бесплатные.
Одна из особенностей самарского кинофорума заключается в составе конкурсного жюри, на фестивале их два — детское и взрослое. Из 194 фильмов, присланных на фестиваль, 56 вошли в конкурсную программу. Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области. В свою очередь, представителям «взрослого» жюри – известным режиссерам и педагогам - предстоит назвать победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!», в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.
Фильмы на фестивале представлены в различных тематических программах: «Российские премьеры», «Во славу Отчизны», «Православная программа», «Международная программа» и «Кино снимаем сами!».
На церемонии закрытия фестиваля 19 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) будут вручены призы за лучшие фильмы.
В рамках Международного фестиваля «Кино – детям» состоится Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам детского кино с участием деятелей кинематографии различных регионов России, педагогов, представителей Министерства образования РФ, министерства образования Самарской области.
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Фото pixabay.com
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