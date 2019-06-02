В Самарской области прошел информационный тур в Челно-Вершинский район для туроператоров

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В Самарской области 1 июня прошел информационный тур в Челно-Вершинский район для туроператоров и СМИ. Он начался со знакомства с конно-спортивной школой. Затем посетили праздник русской березки. В одном месте раскрылась русская душа - русские, татары, мордва, чуваши - все вместе принимали жителей и гостей, пели песни и угощали национальными блюдами. Затем группа отправилась на Мельницу купца Маркова конца XIX - начала XX веков, сообщает в твиттере Туристский информационный центр Самарской области.