В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям»

25

30 июня прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям». Состоялось награждение лауреатов V открытого областного конкурса рисунков «Музыка на бумаге» и авторский мастер-класс от декораторов фестиваля «Музыка в коллаже». Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.«В этом году фестиваль «Тремоло детям» проходил уже второй раз. Пока его нельзя назвать большим и самостоятельным проектом. Но он растет, крепнет и прекрасно дополняет основную, взрослую, программу «Тремоло», - оценила директор фестиваля музыки и искусств для детей «Тремоло детям» Елена Стрельникова.Фестиваль для маленьких действительно растет. Например, конкурс рисунков «Музыка на бумаге», награждение по которому состоялось вчера на фестивале, в этом году серьезно расширил свою географию. Если в предыдущие годы в нем участвовали дети и взрослые только из Самарской области, то в этом году были работы из Саратова, Салавата (Башкортостан), Ессентуков, Больших Вязём (Подмосковье) и даже Петрозаводска. Причем работы оказались очень достойные, некоторые из них заняли призовые места, и теперь «Почта России» доставит победителям в другие регионы дипломы и почтовые открытки с изображением их работ.Сразу после награждения приступили к творческому мастер-классу. Из журнальных вырезок, нот и цветной бумаги разной фактуры участники МК создавать образ музыки. Работы получились яркие и необычные. Все их можно будет увидеть на вечерней программе фестиваля «Тремоло» уже сегодня.Напомним, что вечерняя программа «Тремоло» рассчитана на два дня. Сегодня, 1 июля, на сцене «Тремоло» состоится концерт «Страсти по опере. Поколение будущего». В программе произведение Дж. Россини, Г. Доницетти, Э. Корнгольда, Ж. Бизе, Ж. Массне, Дж. Пуччини и других великих создателей оперы. Исполняют: именитый и титулованный симфонический оркестр «Губернаторский» (Ульяновск) и лауреаты Международного конкурса «Великая опера. Голоса будущего» (Санкт-Петербург). Управлять волшебством будет художественный руководитель «Тремоло», маэстро Фабио Мастранджело.2 июля состоится концерт «Будь моей любовью». Знакомые и любимые тольяттинцами солисты Московского театра «Новая опера им. Е.В. Колобова» Дмитрий Симбирцев, Георгий Фараджев, Дмитрий Бобров, Илья Кузьмин, Анна Синицына и Мария Буйносова под аккомпанемент симфонического оркестра уральской консерватории исполнят известные арии из опер Дж. Верди, Ж. Бизе, В. Моцарта, Ш. Гуно, Л. Денца и других.Начало концертов в 20.00. Место проведения традиционно на летней веранде ресторана «Амбар» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68), сообщает пресс-служба облправительства.6+