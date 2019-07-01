Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 1 июля, 11:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/07:
USD 63.08
0.03
EUR 71.82
0.16
Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям»

1 июля 2019 11:28
25
В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей Тремоло детям»
Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.

30 июня прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям». Состоялось награждение лауреатов V открытого областного конкурса рисунков «Музыка на бумаге» и авторский мастер-класс от декораторов фестиваля «Музыка в коллаже». Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.

«В этом году фестиваль «Тремоло детям» проходил уже второй раз. Пока его нельзя назвать большим и самостоятельным проектом. Но он растет, крепнет и прекрасно дополняет основную, взрослую, программу «Тремоло», - оценила директор фестиваля музыки и искусств для детей «Тремоло детям» Елена Стрельникова.

Фестиваль для маленьких действительно растет. Например, конкурс рисунков «Музыка на бумаге», награждение по которому состоялось вчера на фестивале, в этом году серьезно расширил свою географию. Если в предыдущие годы в нем участвовали дети и взрослые только из Самарской области, то в этом году были работы из Саратова, Салавата (Башкортостан), Ессентуков, Больших Вязём (Подмосковье) и даже Петрозаводска. Причем работы оказались очень достойные, некоторые из них заняли призовые места, и теперь «Почта России» доставит победителям в другие регионы дипломы и почтовые открытки с изображением их работ.

Сразу после награждения приступили к творческому мастер-классу. Из журнальных вырезок, нот и цветной бумаги разной фактуры участники МК создавать образ музыки. Работы получились яркие и необычные. Все их можно будет увидеть на вечерней программе фестиваля «Тремоло» уже сегодня.

Напомним, что вечерняя программа «Тремоло» рассчитана на два дня. Сегодня, 1 июля, на сцене «Тремоло» состоится концерт «Страсти по опере. Поколение будущего». В программе произведение Дж. Россини, Г. Доницетти, Э. Корнгольда, Ж. Бизе, Ж. Массне, Дж. Пуччини и других великих создателей оперы. Исполняют: именитый и титулованный симфонический оркестр «Губернаторский» (Ульяновск) и лауреаты Международного конкурса «Великая опера. Голоса будущего» (Санкт-Петербург). Управлять волшебством будет художественный руководитель «Тремоло», маэстро Фабио Мастранджело.

2 июля состоится концерт «Будь моей любовью». Знакомые и любимые тольяттинцами солисты Московского театра «Новая опера им. Е.В. Колобова» Дмитрий Симбирцев, Георгий Фараджев, Дмитрий Бобров, Илья Кузьмин, Анна Синицына и Мария Буйносова под аккомпанемент симфонического оркестра уральской консерватории исполнят известные арии из опер Дж. Верди, Ж. Бизе, В. Моцарта, Ш. Гуно, Л. Денца и других.
Начало концертов в 20.00. Место проведения традиционно на летней веранде ресторана «Амбар» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68), сообщает пресс-служба облправительства.
6+
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 июля 2019  11:33
Россельхознадзор совместно с Самарской Таможней задержали партию санкционных яблок из Польши
Россельхознадзор совместно с Самарской Таможней задержали партию санкционных яблок из Польши
210 кг запрещенной к ввозу в РФ продукции были уничтожены на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе. Социум
20
1 июля 2019  10:52
В России изменились правила выдачи микрозаймов
В России изменились правила выдачи микрозаймов
Снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика. Социум
78
1 июля 2019  10:48
Фестивали Самарской области могут войти в число наиболее значимых брендов России
Фестивали Самарской области могут войти в число наиболее значимых брендов России
Выделены три направления, которые имеют огромное значение не только для региональной, но и для российской культуры. Социум
79
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2019  11:00
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном выборе молока
От покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена. Здравоохранение
83
29 июня 2019  11:47
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
Правительство России ограничило закупки иностранных медицинских изделий
В список внесли 14 новых позиций. Здравоохранение
459
27 июня 2019  19:11
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по стоматологии Александра Нестерова.
Михаил Ратманов назначил нового главного стоматолога Самарской области
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по... Здравоохранение
478
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13956
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13999
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14208
Весь список
Туризм
26 июня 2019  09:50
В Самаре открылся музей Быт страны Советов».
В Самаре открылся музей «Быт страны Советов».
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
280
25 июня 2019  10:30
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Электронная путевка станет обязательной для туроператоров
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
252
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
341
Весь список
Образование
29 июня 2019  12:44
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса Цифровой прорыв
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Около 30 самарских команд борются за право выйти в финал. Образование
479
27 июня 2019  23:48
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.
Forbes представляет новый рейтинг лучших вузов России
В этом году в тройку лидеров вошли МИСиС, МГИМО и Физтех.  Образование
319
27 июня 2019  17:24
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут проводиться на бесплатной основе.
Региональный Дом научной коллаборации откроется в Самарской области в этом году
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут... Образование
282
Весь список

Культура
1 июля 2019  11:28
В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей Тремоло детям»
В Самарской области прошел фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям»
Желающих дать волю своей творческой фантазии собралось около 70 человек.  Культура
22
29 июня 2019  18:16
Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.
В связи с погодными условиями выступления оркестров с набережной реки Волги переносятся в Струковский сад
 Концертные программы всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» пройдут 30 июня в Летнем театре Струковского сада.   Культура
515
29 июня 2019  18:01
В празднике приняли участие Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24 субъектов страны.
В Самарской области прошел Х Всероссийский сельский Сабантуй
В празднике приняли участие Дмитрий Азаров​ и Президент Республики Татарстан​ Рустам Минниханов. Всего в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24... Культура
517
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14743
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14288
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
975
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1450
Весь список


Видео
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
1836
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
934
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
341
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
523
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
459
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
425
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
578
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
453
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
692
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
712
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
446
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
766
Весь список

Мероприятия
На базе ФК "Крылья Советов" в дружеском матче сошлись команда правительства СО и ветеранов клуба
В Самарской области установили памятник известному татарскому поэту Энверу Давыдову
29 июня, в 16:00, на Первомайском спуске открытие спортивной акции "Приходи на пляж, поиграем!"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные