В Самарской области проходит региональный этап фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

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В рамках Года театра в России в Приволжском федеральном округе впервые проходит фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов – «Театральное Приволжье».Фестиваль призван объединить представителей молодого поколения, увлеченных театром, способствовать развитию их творчества, стать стимулом для творческого совершенствования самодеятельных театральных коллективов.О начале проекта объявил в День театра полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред отметил, что в округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду. Фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье» может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа в 2019 году.В настоящее время завершается региональный этап конкурса, в ходе которого прошли предварительные отборочные мероприятия - театральные фестивали-конкурсы, участниками которых стали школьные и студенческие театральные коллективы:- отборочный (региональный) тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России (11-13 февраля 2019 года, ГБУК «Агентство социокультурных технологий»);- XIII областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры «Весенняя театралия» имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева (25-29 марта 2019 года, городские округа Самара, Сызрань и Новокуйбышевск);- VII Межмуниципальный фестиваль-лаборатория премьерных спектаклей «ТеатроБум» (6-7 апреля 2019 года, м.р. Приволжский);- Межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2019» (13 апреля 2019 года, м.р. Нефтегорский);- Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал» (апрель 2019 года, г. Самара).До начала июня конкурсная комиссия завершит отбор шести дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени по номинациям «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры». Затем дипломанты представят свои спектакли на открытых показах для жюри и зрителей. По итогам показов будут определены победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Затем будут созданы профессиональные видеоверсии спектаклей-победителей, которые планируется разместить на сайте фестиваля, а также представить на региональных телевизионных каналах и в сети Интернет.1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля, – в Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля победителя – от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования.Как отметил член регионального организационного комитета фестиваля, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, «уникальность этого конкурса состоит в том, что, начиная с самого первого отборочного этапа, это соперничество между уже признанными звездами, то есть, победителями масштабных, очень серьезных конкурсов и фестивалей регионального уровня. Они показали себя на высоком уровне, и готовы представлять свое творчество дальше, отстаивая имя Самарской области, как региона с высоким творческим потенциалом, региона, претендующего на звание культурной столицы Поволжья».