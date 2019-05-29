В Самарской области проходит региональный этап фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»
29 мая 2019 09:27
110
В рамках Года театра в России в Приволжском федеральном округе впервые проходит фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов – «Театральное Приволжье».
Фестиваль призван объединить представителей молодого поколения, увлеченных театром, способствовать развитию их творчества, стать стимулом для творческого совершенствования самодеятельных театральных коллективов.
О начале проекта объявил в День театра полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред отметил, что в округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду. Фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье» может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа в 2019 году.
В настоящее время завершается региональный этап конкурса, в ходе которого прошли предварительные отборочные мероприятия - театральные фестивали-конкурсы, участниками которых стали школьные и студенческие театральные коллективы:
- отборочный (региональный) тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России (11-13 февраля 2019 года, ГБУК «Агентство социокультурных технологий»);
- XIII областной театральный фестиваль-конкурс образовательных учреждений искусств и культуры «Весенняя театралия» имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева (25-29 марта 2019 года, городские округа Самара, Сызрань и Новокуйбышевск);
- VII Межмуниципальный фестиваль-лаборатория премьерных спектаклей «ТеатроБум» (6-7 апреля 2019 года, м.р. Приволжский);
- Межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2019» (13 апреля 2019 года, м.р. Нефтегорский);
- Конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал» (апрель 2019 года, г. Самара).
До начала июня конкурсная комиссия завершит отбор шести дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени по номинациям «Студенческие (молодежные) театры» и «Школьные (детские) театры». Затем дипломанты представят свои спектакли на открытых показах для жюри и зрителей. По итогам показов будут определены победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Затем будут созданы профессиональные видеоверсии спектаклей-победителей, которые планируется разместить на сайте фестиваля, а также представить на региональных телевизионных каналах и в сети Интернет.
1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля, – в Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля победителя – от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.
Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» выберут путем открытого зрительского голосования.
Как отметил член регионального организационного комитета фестиваля, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, «уникальность этого конкурса состоит в том, что, начиная с самого первого отборочного этапа, это соперничество между уже признанными звездами, то есть, победителями масштабных, очень серьезных конкурсов и фестивалей регионального уровня. Они показали себя на высоком уровне, и готовы представлять свое творчество дальше, отстаивая имя Самарской области, как региона с высоким творческим потенциалом, региона, претендующего на звание культурной столицы Поволжья».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 мая 2019 12:10
Он пройдет 30 мая в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина. Социум
22
29 мая 2019 10:58
Вход свободный, все услуги предоставляются бесплатно. Социум
85
29 мая 2019 10:06
Сотрудники Росгвардии пресекли магазинную кражу. Социум
133
Здравоохранение
29 мая 2019 12:27
В программе конференции запланирован также мастер-класс из больничной операционной. Здравоохранение
0
29 мая 2019 11:58
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
55
28 мая 2019 16:16
Специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом... Здравоохранение
257
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13774
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13857
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14092
Туризм
28 мая 2019 15:06Туристическое агентство Веселый Турист Краснодар - отдых на любой вкус
Если впереди - отпуск, то пришло время заранее продумать все до мелочей и выбрать направление, в котором вы отправитесь в путешествие. Туризм
50
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
246
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13851
Образование
27 мая 2019 16:33
Инновационная разработка медицинского вуза передана в серийное производство госкорпорации. Образование
314
27 мая 2019 15:35
Для учеников с 1-го по 11-й классы каждый урок был посвящен определенной теме в сфере IT: искусственный интеллект, нейросети, управление проектами и безопасность в... Образование
257
27 мая 2019 14:25
Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины. Образование
289
Культура
29 мая 2019 09:27
Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Культура
109
28 мая 2019 13:15
Итоги конкурса подведут 5 августа. Культура
229
27 мая 2019 10:52
Здание возведут на территории одного из скверов города. Культура
197
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14566
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14171
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
833
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1309
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
320
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
592
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
633
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15104
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
614
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
657
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
453
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
571
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
495
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
926
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
853
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
781
Мероприятия