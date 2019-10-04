В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
4 октября 2019 10:44
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Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей. По состоянию на 03.10.2019г. в область поступило 199984 доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и 508080 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 43,1% и 43,5% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно. Также поступило 6000 доз вакцины для иммунизации взрослого населения, закупленной за счет средств местного бюджета. На сегодняшний день против гриппа привито 623781 человек, из них 161237 детей. Охват прививками против гриппа от общей численности населения области составил 19,6%.
В настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая, и сейчас – наиболее благоприятное время, чтобы сделать прививку, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Фото pixabay.com
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