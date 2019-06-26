В Самарской филармонии организована «фан-зона» конкурса им. П.И. Чайковского

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Этот конкурс - крупнейшее событие в мире классической музыки. В России он имеет статус национального достояния. Конкурс проводится раз в четыре года. Каждый раз он становится одним из главных событий культурной жизни страны. Творческое состязание является стартом для молодых одаренных музыкантов, дает им возможность обрести признание публики и мирового профессионального сообщества, а также начать блестящую международную карьеру. За свою историю конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства.Прямая трансляция XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского будет доступна на интернет-канале medici.tv (www.medici.tv). Также можно следить за перипетиями конкурсной борьбы на сайте конкурса (tchaikovskycompetition.com/ru/) и в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tch16).Одной из «фан-зон» конкурса стала Самарская государственная филармония. Здесь 30 июня в 18:30 лекторы-музыковеды расскажут самарцам об истории знаменитого конкурса, его победителях и участниках, которые выступят в Самарской филармонии на закрытии нынешнего сезона 16 июля и в предстоящем концертном сезоне 2019/2020.26 июня в 19.00 в большом концертном зале Самарской филармонии будет организована онлайн-трансляция самого ожидаемого третьего тура прослушиваний ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в рамках проекта «Виртуальный концертный зал». Вход на мероприятие свободный. Приглашаем всех желающих принять активное участие и поддержать своих любимых музыкантов.По завершении онлайн-трансляции состоится обсуждение конкурсных событий с лектором-музыковедом и народным артистом РФ, художественным руководителем Самарской филармонии, главным дирижером АСО Михаилом Щербаковым.Виртуальный концертный зал – один из инструментов создания «открытого культурного пространства» России. В рамках нацпроекта «Культура» в Самарской области, помимо уже имеющегося в Самарской филармонии, 4 таких зала до конца этого года откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном.С 27 июня по 4 июля в группе Самарской филармонии ВКонтакте https://vk.com/filarm_ru пройдет голосование на приз зрительских симпатий - выбор «Любимца Самары» из числа финалистов ХVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.