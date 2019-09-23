В Самаре завершился XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли»

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Самарские зрители в течение трех дней смогли посмотреть лучшие документальные картины российских и зарубежных кинорежиссеров, посетить творческие встречи и специальные показы.Торжественная церемония награждения прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.На фестивале учрежден особый приз – Приз Губернатора Самарской области «За утверждение Российской государственности». Он вручается авторам, чьи фильмы рассказывают о замечательных страницах из истории нашего государства, о насущных проблемах и достижениях сегодняшней России, о людях, оставивших значительный след в нашей истории. В этом году Призом Губернатора награжден фильм «Жизнь в треугольном конверте» режиссера Любови Хоботовой (ООО «Студия центр», город Москва).Приз Губернатора вручила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина: «Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию — гостей и участников фестиваля. «Соль земли» – это большой и яркий праздник. Красота, добро и любовь, которые вы несете в ваших фильмах, созвучны с мыслями и настроениями огромной аудитории зрителей, а именно молодежи».