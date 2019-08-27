В Самаре состоится творческая встреча с актрисой Натальей Варлей

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27 августа в 19.00 в центре российской кинематографии «Художественный» (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет творческая встреча с легендарной актрисой театра, кино и цирка, заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей. Мероприятие приурочено ко Дню Российского кино, ежегодно отмечаемому в этот день. Актриса выступит с музыкально-поэтической программой «Автопортрет».Поклонники творчества «комсомолки, спортсменки и просто красавицы» получат уникальную возможность пообщаться с любимой актрисой, познакомиться с её стихами и песнями в авторском исполнении, а также увидят фрагменты из фильмов с участием актрисы. Наталья Варлей поделится с поклонниками своими воспоминаниями, расскажет о себе и своих взглядах на жизнь и творчество.