В Самаре состоится премьера балета-поэмы Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан»

122

18 и 25 октября на сцене Самарского театра оперы и балета в рамках XIX Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест пройдет премьера балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан».В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают и снова исчезают, предлагая читателю самому дописать историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета «Бахчисарайский фонтан»: драматург Николай Волков, композитор и музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров, режиссер Сергей Радлов и художница Валентина Ходасевич. Они создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Сюжет перестал быть поводом продемонстрировать публике танцы – напротив, танец стал воплощать в себе перипетии сюжета. Родился новый жанр: драматический балет. Его жемчужины – «Легенда о любви», «Спартак» и, конечно, «Ромео и Джульетта».Два года спустя после ленинградской премьеры (первая постановка – 1934 г.) балет «Бахчисарайский фонтан» был поставлен в Большом театре. В том же 1936 году он появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского. В 1949 году постановку на сцене театра осуществила Наталья Данилова, в 1954 – Юрий Ковалёв, в 1969 – Эркюль Таннан, а в 1988 году – Екатерина Шипяцкая.Нынешняя (шестая) премьера «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии первой постановки 1930-х годов Валентины Ходасевич и хореографии Ростислава Захарова, традиции которых не прерывались в Мариинском театре все те 85 лет, что балет не сходит со сцены.