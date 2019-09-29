В Самаре сегодня выступит Дима Билан

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Сегодня, 29 сентября, в воскресенье, в Самаре состоится обещанный концерт Димы Билана. Он пройдет на площади имени Куйбышева, начало в 19:00.Партнером события выступит радиостанция «Русский Хит». Напомним, ранее на День города он возмутил многих зрителей праздничного концерта, появившись на сцене нетрезвым. Через несколько дней он извинился за своё поведение и пообещал вновь приехать в Самару с повторным концертом, а также помочь местной больнице и построить детскую площадку.Сегодня будет перекрыт ряд дорог в связи с концертом.Так, с 15:00 до 22:00 ограничат движение по следующим участкам:улица Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской;улица Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской;улица Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской;улица Вилоновская от Галактионовской до Чапаевской.Парковка машин в ряде зон также будет запрещена.С 06:00 до 22:00:по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской;по улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской;по улице Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской;по улице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской.С 06:00 до 00:00:по улице Самарской от Льва Толстого до Красноармейской.