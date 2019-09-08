В Самаре сегодня отмечают День города

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В воскресенье, 8 сентября, в областном центре продолжаются мероприятия в рамках Дня города.В 12.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.Также в полдень в Струковском саду начнется молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару», который проводится совместно с Самарским движением КВН.В парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. С 13.00 до 16-00 пройдет «Турнир по скейтбордингу». В программу включены соревнования по различным дисциплинам для трёх возрастных групп. Дисциплины включают в себя состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игру «Game of SKATE». Звуковое сопровождение турнира будет представлено профессиональными диджеями. Участие принимают спортсмены всех возрастных категорий.С 12-00 до 17-00 будет работать площадка «Нормы ГТО» - проведение спортивного соревнования, тестирование на сдачу норм ГТО. На площадке установлен необходимый спортивный инвентарь, опытные инструкторы тестируют молодых людей по нормам ГТО.В Летнем театре с 13.00 начнется выступление детских творческих коллективов, с 15.00 - выступление студенческих творческих коллективов, участников и лауреатов фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна».С 16.00 до 18.00 пройдет КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам свои лучшие номера, и поиграют в «разминку» с жителями города.Ведущие Леонид Копичай и Илья Алексеев - абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН «СОК».С 11.00 до 18.00 на набережной реки Волги будут организованы концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города Самары, с участием организаций-партнеров. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ готовят различные активности для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной будет организована спартакиада детских дворовых команд.Кульминацией празднования дня города в Самаре станет выступление «звездного десанта» на площади Куйбышева.С 19.00 на площади Куйбышева в содружестве с радиохолдингом «Газпроммедиа Радио» состоится праздничный концерт «С днем города, Самара!/«Пять звезд Авторадио» с участием артистов самарской и российской эстрады – группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер выступление Димы Билана и фейерверк.