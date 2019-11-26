В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019»
26 ноября 2019 11:42
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30 ноября 2019 года в ГКУ «Дом дружбы народов» пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019». Организатор: Общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» при поддержке Министерства культуры Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».
С 12:00 в фойе Дома дружбы народов Самарской области начнут работу выставки предметов национального быта и прикладного искусства, немецкой кухни. Гостям и зрителям будут представлены материалы по истории российских немцев в Самарском крае, фотовыставка о деятельности общественной организации «Региональный центр немецкой культуры «Надежда», а также и конкурсно-игровая программа и викторина по немецкому языку.
Праздничный концерт фестиваля с участием народного ансамбля «Эрика» г.Тольятти, немецких творческих коллективов Самары, Сызрани, Похвистнево, Отрадного и творческих коллективов национальных общественных организаций г.Самара начнется в 13:00.
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