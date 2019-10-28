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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре пройдет VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

28 октября 2019 09:07
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В Самаре пройдет VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества Рожденные в сердце России
Общее количество участников составит более 600 человек.

28 октября в 12:00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) в рамках VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (6+) пройдут концертные программы г.о.Чапаевск «Генеральная репетиция»; г.о.Кинель «Театр – жизнь или кто играет главные роли…», г.о.Тольятти - «… То ли люди, то ли куклы».
Общее количество участников составит более 600 человек.
Следующий концерт Фестиваля пройдет 31 октября в 11:45 в Драматическом театре имени А.Н. Толстого городского округа Сызрань (ул. Советская, 92).
Фестиваль продлится до 2 декабря 2019 года (включительно).

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области, а также является участником национального проекта «Культура».
(6+)
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